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不同時間和確診者坐同一張椅子 2大學生染疫了
Delta病毒肆虐全球，不少國家人民即便打了新冠疫苗，疫情仍捲土重來。鄭州發現有住同一社區不同棟民眾也遭感染的案例，南韓也出現2名沒接觸過確診者的大學生染疫，竟是因在不同時間，坐了同一張椅子。令台灣網友聯想到國內才開放餐廳內用，擔憂出現類似傳染風險。
南韓文化廣播公司新聞（MBC News）報導，本月3日全羅道木浦市有2名大學生出現咳嗽、肌肉痠痛等症狀，赴醫檢查確診新冠肺炎，但2名大學生未接觸確診者，這使疫調一度找不到感染源。
官方持續追查，發現有另一名確診者足跡也曾去同一家咖啡廳喝下午茶，經比對時間點，確診者離開4分鐘後，這2名學生入店是為了等待打工的朋友下班，全程20分鐘沒飲食、沒脫下口罩，就因為剛好坐在確診者坐過的同張桌椅上染疫。
全羅南道保健福祉局局長姜英久表示，「大多染疫病例常與確診者處同一空間時發生，若沒與確診者共處一室，病毒仍可能透過環境或其他接觸傳染」，他提醒民眾使用公共空間前，應以酒精擦拭降低傳染機會。
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