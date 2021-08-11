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歐美防Delta變種擴大年輕人接種 衝擊疫苗分配

中央社 / 台北11日電

台大公衛學院教授陳秀熙團隊今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」指出，因應Delta變種病毒威脅，歐美正擴大施打年齡層，加上增打第3劑，衝擊世界COVID-19疫苗的資源分配。

研究團隊並引述英國牛津大學研究指出，施打AZ疫苗的間隔時間越長，抗體濃度越高。建議台灣在無法馬上取得大量疫苗的情況下，也應進行相關研究，觀察是否有相同結果，作為制定接種政策的依據。

陳秀熙團隊今天透過線上直播，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國際疫情與變種病毒演化，提出近期科學研究的發展，以及各國政府防疫政策的調整趨勢，供台灣社會參考。

研究團隊指出，最早在發現的印度Delta變種病毒傳染力高，需要更嚴謹的NPI措施（非藥物介入），過去解封指數小於1即可解封，但因應Delta變種病毒，建議須小於0.5才能考慮解封。

目前全球因為Delta變種病毒影響，許多國家都出現疫情回升的現象，美國各州的情況不一，疫苗施打率44％路易斯安那州，疫情上升幅度非常大，而施打率達64％的紐約州，則僅有小幅度的回升。

美國有許多民眾因已感染過COVID-19，不願再打疫苗，但美國美國疾病管制暨預防中心（CDC）發現，「部分接種者」發生再次感染的風險是「完整接種者」的1.6倍，「未接種者」更高達2.3倍，因此仍呼籲康復者須完整接種疫苗。

陳秀熙研究團隊指出，Delta病毒肆虐全球，近期各國紛紛提出施打第3劑疫苗的政策，加上年輕人感染Delta變種病毒後重症及死亡風險高，因此歐美各國陸續將12到18歲族群納入接種，兩者都會衝擊世界各國疫苗資源的分配。

為此，世界衛生組織（WHO）已於8月4日呼籲「9月底前應暫緩疫苗加強劑施打」，把疫苗先提供給其他國家，讓醫護、脆弱族群至少能打到1劑。然而各國反應不一，目前德國、法國、英國、俄羅斯、以色列、柬埔寨等國，已確定要施打第3劑；美國認為兩者可併行，施打第3劑的同時也捐贈疫苗給其他國家。

另一種解決途徑是延長第1、2劑的施打間隔。英國牛津大學針對AZ疫苗的研究發現，抗體濃度並不會因為間隔時間拉長而大幅下降，反而在施打第2劑後，間隔時間越長抗體濃度越高。

然而，陳秀熙提醒，目前僅有AZ疫苗有探討這個議題，未來仍須更多針對其他疫苗的研究，提供實證依據。

新冠肺炎 COVID-19

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