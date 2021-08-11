中美合研DNA疫苗 科興混打測試獲批

面對來勢洶洶的Delta變異株，中國加速研究疫苗加強針。艾棣維欣（蘇州）生物製藥有限公司昨天表示，中美聯合研發COVID-19的DNA候選疫苗，已與滅活疫苗展開混打臨床測試。

據陸媒澎湃新聞，該DNA疫苗為艾棣維欣和美國生物製藥公司因諾維歐（INOVIO）聯合研發，去年7月獲批在中國進入臨床測試，一期臨床在上海華山醫院展開；去年12月與江蘇省疾控中心合作在江蘇省開始二期臨床。

艾棣維欣說，該疫苗目前已獲准與滅活疫苗展開探索序貫免疫（混合不同疫苗以提高治療效果）策略的臨床測試。

計劃在中國啟動的序貫免疫策略研究分為兩項臨床測試，「一項探索在18歲以上健康成年已接種新冠滅活疫苗受試者中，加強免疫新冠DNA疫苗的安全性和免疫原性的隨機、開放、陽性對照設計的一、二期臨床測試」，以及「一項隨機、開放設測試陽性對照評估在健康成年及老年受試者中，注射不同劑量新冠DNA疫苗並進行滅活疫苗加強免疫的二期臨床研究」。

與DNA疫苗做聯合免疫的是科興中維的「克爾來福」。艾棣維欣方面表示，DNA疫苗與克爾來福已完成的相互交叉的異源初免-加強的序貫免疫臨床前動物測試結果表明，序貫免疫策略能試驗高水準特異性結合抗體、中和抗體以及抗原特異性的細胞免疫反應。

科興此前已進行滅活疫苗第三針的研究。艾棣維欣創始人兼董事會主席王賓說，不同技術路線疫苗展開序貫免疫策略是疫苗應用領域的重要研究方向，為進一步增強各技術路線疫苗的免疫效果提供高效解決方案。

據表示，DNA疫苗與mRNA疫苗同屬核酸疫苗，被稱為「第三代疫苗技術」。DNA疫苗也是中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後布局的5條技術路線之一。

相較於mRNA疫苗，這款DNA疫苗的優勢在於穩定好，室溫下可保持穩定一年以上，在標準冷藏溫度（2至8℃）下保存期可達5年。