中國官媒引述學者稱美國恐嚇 瑞士：查無此人

中國官媒近日報導稱，有一名瑞士生物學家，因支持世衛與中國針對新冠病毒的朔源報告，遭美國施壓與恐嚇，並直指世衛的溯源工作恐淪為美國的政治工具。但瑞士駐中國大使館10日發聲明稱這是「錯誤新聞」，要求官媒及網民撤掉相關文章。

包括中新網丶環球網丶人民日報等中國官媒，從7月底開始，接連引述名為威爾遜·愛德華茲(Wilson Edwards）的瑞士生物學家稱，在過去的六個月裡，特別是在第一階段病毒溯源工作結束之後，世衛組織內部人士和一些科研同行抱怨說，「只要他們支持第一階段溯源工作的研究結論，就會受到來自美方以及某些媒體的巨大壓力，甚至是恐嚇」。

報導引述愛德華茲說法稱，美國在溯源問題上執意要攻擊中國，甚至不願意睜開眼睛去看看數據和研究成果。新冠溯源被政治化很有可能削弱科學界的士氣，甚至阻礙全球公共衛生事業的發展。美國正試圖詆毀那些參與第一階段研究的科學家，並推翻世衛組織第一階段溯源報告的結論。

但這些消息都被瑞士駐中國大使館稱為「錯誤新聞」。瑞士駐中國大使館在官方微博及推特上公開聲明，「這是一條錯誤的新聞」，推特上還稱他們要找尋這位名叫艾德華茲（Wilson Edwards）的「生物學家，中國新聞機構和社群媒體過去幾天曾引述他的話」。推文說：「如果有你這個人，我們想要跟你見面！」

大使館附上聲明寫道：「瑞士沒有任何登記姓名為Wilson Edwards的公民」丶「生物學界沒有任何以該名稱署名的學術文章」，並稱發表的臉書帳號2021年7月24日才開通，至今僅發帖一條，帳號好友只有3位，「該帳戶可能並非以網絡社交而開設」，並要求媒體和網民立即刪除相關內容並刊登更正聲明。

世衛專家小組今年1丶2月與中國研究人員在武漢及周圍地區進行調查，2月9日發布的溯源小組調查報告得出的結論稱，新冠病毒從蝙蝠經過動物中間宿主轉跳至人的可能性最大，而來自實驗室的可能性極其微小。

今年7月世衛生組織計劃針對新冠病毒起源，進行第二階段調查，並聚焦於病毒是否可能從武漢實驗室傳播出來。不過，中國7月22日拒絕第二階段疫源調查，中國國家衛健委副主任曾益新強調，世衛專家組早於年初實地考察武漢病毒所後，就得出病毒極不可能起源於實驗室的結論。

世界衛生組織總干事譚德賽則表示，溯源工作還未有定論，世衛將繼續追蹤所有理論。

（中央社丶中新社丶華盛頓郵報等）

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