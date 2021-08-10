日男確診新冠後遭踢皮球 坐5小時救護車「被120間醫院拒收」

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延中，其中傳播力更強的Delta變異株更成為主要流行的病毒株，使重症機率大幅上升。而日本的確診數也是高居不下，今（10）日更新增了1萬2073例確診人數，讓許多醫療量能被削減，甚至還傳出一名染疫者竟被120間醫療機構拒收的事件發生。

據日本媒體《NHK》報導，截至昨日為止，因為確診案例暴增，導致醫療體系不堪負荷，目前東京已有超過1萬7000名確診者是在家中療養，是一個月前的11.4倍，據報導指出，在東京的一名50多歲男子，於本月初出現發燒症狀，經篩檢後確定呈陽性反應，被安排在家中療養。

沒想到在兩天後，該名男子就出現重症症狀，開始出現呼吸困難及胸悶的狀況，而他的家屬也緊急將他送醫。但在送醫過程中，被約120間醫院拒收，從被送上救護車開始，最後花了5個多小時，才找到願意收治病患的「日本醫科大學醫院」。

根據醫院的相關工作人員指出，在新冠疫情期間，院內病床通常是滿的，所以不得不拒收病患。對此，日本醫科大學醫院重症醫護中心主任橫堀政司表示，「院內重症患者的床位幾乎都是滿的，是過去從未見過的住院需求量，除非新確診者人數減少，否則拒收病患這類的情況還是會發生」。