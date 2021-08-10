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一場疫情兩樣情 雪梨封城大小眼？

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
澳洲雪梨針對疫情嚴重的行政區採取封城，但被居民認為是歧視。（photo by 7News YouTube影片截圖 ）
澳洲雪梨針對疫情嚴重的行政區採取封城，但被居民認為是歧視。（photo by 7News YouTube影片截圖 ）

澳洲雪梨因為疫情再度封城，但澳洲區域性精準封城的政策讓受困家中的民眾感覺不平。為了防範Delta變種病毒，雪梨部分地區祭出不得出門的封城令，但因為受影響區域剛好是較貧窮的少數種族區，再加上較富裕的沿海區甚至不用戴口罩，使得許多居民覺得有被歧視的感覺。

根據新加坡《亞洲新聞台》報導，為了避免Delta病毒繼續在境內傳播，澳洲多個省份，包含雪梨與周邊省份在內，都紛紛祭出封城措施，針對病例數高的地區要求居民沒事不可以出門，希望能阻斷傳播鏈。

以雪梨作為省會的新南威爾斯州9日出現283新增病例，比前一天的262例還多，也因此讓雪梨進入為期第七週的封城。澳洲至9日為止已經累積36250起病例，並造成939人死亡。儘管先前澳洲靠嚴格的邊境措施取得防疫好成績，Delta病毒的高傳播力也使得澳洲與台灣一樣淪陷，近期飽受疫情肆虐之苦。

《路透社》指出，雪梨因為採取分區管制的政策，近日在封城時也造成了東西對立。目前疫情較嚴峻的幾個行政區，都集中在雪梨的西邊，因此這幾個區的居民都被勒令待在家中，路上也有軍警確保封城令有被正確執行。但因為這裡的居民普遍是澳洲少數民族、難民或是生活條件較不好的居民，他們因此覺得遭受歧視。

而反觀靠海的東部區域，目前則因為確診案例較少，因此生活一切照常，居民甚至出門不用配戴口罩，在雪梨城內形成強烈對比。一名西部的市議員埃爾·哈耶克就表示，這樣子的情形讓居民覺得政府似乎有雙重標準。尤其現在社群媒體發達，被迫待在家的西部居民仍可以看到東部居民出門購物、衝浪的照片。儘管分區管制是建立在科學數據統計的基礎上，但如何兼顧被迫待在家的民眾心情，是澳洲當局要面對的難題。

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新冠肺炎 COVID-19 雪梨

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