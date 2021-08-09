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Delta變異株流行 中國多家公司研發疫苗加強針

中央社 / 台北9日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異病毒株增加不確定性，中國多家生物科技公司近期將提交申報針對Delta變異株疫苗

Delta變異毒株有傳播速度快、體內複製快、轉陰時間長等特色，這次由南京傳播到17省分的疫情便是Delta變異毒株感染。

經濟觀察報引述北京大學公共衛生學院副院長王培玉說，按照近一年多的防疫經驗，結合當前各地政府的防疫措施、執行力度，以及疫情的發展規律，此輪疫情有望在未來3-4週內得到控制。

在疫苗部分，報導引述啟辰生生物科技公司聯合創始人栗世鈾說，疫苗加強針是未來針對免疫逃逸毒株的重要策略。但疫苗加強針不應該是單純地將第一代疫苗再打第三次，而是針對免疫逃逸突變毒株的全新疫苗的混合接種。

目前上市的疫苗是針對原始毒株的。報導指出，今年3月起，中國已有公司開始關注疫苗加強針。在近期Delta變異株流行的背景下，中國多家公司宣布已開始針對Delta變異株進行疫苗研發。

5日，康泰生物公司發布消息稱，已經成功分離出多株Delta變異株單複製毒種。科興公司稱近期將向各國藥監局提交針對Delta毒株疫苗臨床研究及緊急使用申請。中國生物技術公司有關負責人也對媒體表示，針對Delta變異毒株的滅活疫苗，近期將提交申報。

栗世鈾說，全新的加強針疫苗需重新走臨床研究流程，不過不同技術路線的加強針疫苗研發週期會存在差異。

他表示，相比於滅活、重組蛋白等傳統技術路線疫苗，已經掌握研發和生產能力的mRNA疫苗企業，研發和生產的週期會更短、難度會更低，從設計到生產，只需2-3月時間。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株 疫苗

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