美高級衛生官員：美國對抗疫情「正在失敗」

（德國之聲中文網）隨著美國每日新冠確診病例數來到六個月來新高，一位美國高階公共衛生官員周日（8月8日）警告說，美國的疫情管控「正在失敗」。

「我們真的不應該走到現在這個地步。」美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）院長柯林斯（Francis Collins）在ABC（美國廣播公司）的《本周》（This Week）電視節目中說：「在這方面，是的，我們是失敗的。」

傳染性極強的Delta變種病毒病例的增加，帶來了一連串壞消息：美國的每日新增病例總數已急速增加至11.8萬例，是今年2月以來的最高值；根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，平均7日的死亡數從兩周前的251人，躍升到上周五（8月6日）的454人; 越來越多的年輕人受到影響，美國佛羅裡達等州的兒童醫院正「不堪重負」。

對Delta變種病毒的恐懼使得疫苗接種率大增。然而，盡管有大量的科學數據證實了疫苗的安全性，仍然有數百萬人，尤其是保守地區的人持懷疑態度。

「如果我們能更有效地讓每個人都接種疫苗，我們就不會出現現在這種Delta病例的激增情況。」柯林斯說：「現在我們正在付出可怕的代價。」

疫苗批准可望引發強制接種

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）的傳染病學專家福奇(Anthony Fauci)同時指出，美國食品藥物管理局（FDA) 可能在本月對關鍵疫苗做出最終批准，他並預測這一舉措將刺激私營部門丶學校和大學的疫苗強制接種潮。

目前，FDA只對輝瑞（Pfizer）丶莫德納（Moderna ）和強生（Johnson & Johnson）公司的疫苗給予了緊急使用批准，但該機構預計很快將會對輝瑞疫苗給予全面批准。

福奇在全國廣播公司（NBC）的《與媒體見面》（Meet the Press）節目上說：「我希望這能在8月內完成。」

美國聯合航空(United Airlines)通知其員工，他們需要在10月25日前、或者FDA對其中一種疫苗給予完全批准後的5周內進行全面接種，以先到來的日期為准。

迪士尼（Disney）和沃爾瑪（Walmart）也已經宣布了對白領員工施打疫苗的強制要求。微軟（Microsoft）丶谷歌(Google)和臉書(Facebook)則表示，他們將要求員工和訪問其美國辦公室的訪客提供疫苗接種證明。

兒童間傳染仍是擔憂

不過，目前12歲以下的兒童還沒有資格接種疫苗。柯林斯也說，現在因為新冠肺炎而住院的兒童人數達到了1450人，這是疫情以來的最高數量。

在是否該戴口罩的新一輪辯論中，柯林斯說，如果回到學校面對面上課的兒童沒有被要求戴口罩的話，「這種病毒將更廣泛地傳播。」他說：「這很可能會導致學校爆發疫情，孩子們將不得不回到遠程學習，而這正是我們想要防止的事情。」

CDC周日在一條推特消息中說，即使是沒有症狀的兒童也會傳播新冠病毒，「2歲或以上的兒童在公共室內環境中應戴口罩，包括在學校。」

美國教育部部長卡多納（Miguel Cardona）周日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的 《面對國家》（Face the Nation）節目中指出，應該讓學校都設立臨時疫苗接種站，讓學生更自在地前往接種。他並呼籲學校「遵循CDC的指導，讓我們的教育工作者和教育領導人帶頭」。

佛羅裡達州是受最新疫情影響最嚴重的州之一，該州州長迪尚特(Ron DeSantis)在發布禁止該州學區強制佩戴口罩的命令時，引發了一場政治騷亂。但由於該州的醫院正承受病人過多的重擔，少數學區表示，他們將抵抗此一命令。

「我們的兒童醫院已經完全不堪重負。」佛羅裡達國際大學的傳染病專家馬蒂（Aileen Marty）告訴CNN：「我們的兒科醫生丶護士和工作人員都筋疲力盡，而孩子們正在遭受痛苦。這絕對是毀滅性的。」

(法新社丶美聯社丶ABC丶CBS丶NBC等)

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