澳門全民病毒檢測 都呈陰性

澳門全體民眾日前接受新冠病毒檢測，結果全部呈現陰性。醫生指出，截至8日，新冠病毒未在當地社區傳播。

澳門一家四口本月3日確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，當局翌日起強制全民展開病毒檢測。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚公布，這次全民核酸檢測累計採樣61萬4465人，加上自行前往檢測的10萬1786人，共計71萬6251人完成核酸檢測，所有樣本呈現陰性，即沒有感染病毒。

另外，仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩昨晚在記者會表示，截至8日，澳門從未出現新冠病毒社區傳播，自3日新增4例境外移入或關聯病例後，至今已連續5天沒有新增境外移入病例和關聯病例。

澳門至今累計確診63例，58例為境外移入，另外5例與境外移入病例相關，無人死亡。

當地一家四口日前確診感染新冠病毒，由於其中的女兒曾前往中國大陸西安，被認定為感染源頭。