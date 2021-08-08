中國抗疫之路怎麼走？是否與病毒共存引專家爭論

中央社 / 台北8日電

當前中國疫情延燒。在疫苗施打已超過17億劑次的情況下，官方仍採取社區封閉控管等對應方式，並以零新增確診為目標；除了民間質疑，不同專家也對是否要「與病毒共存」的抗疫路線有爭論。

江蘇省是這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情的傳播源頭。綜合中新網等媒體報導，南京市部分地區8日已啟動第6輪的大範圍核酸檢測，而揚州自7月28日至今，主城區也進行了4輪核酸檢測。

一次又一次的核酸檢測，以及回復到與去年相似的社區封閉管理措施，讓一些民眾質疑，打了疫苗以後的抗疫生活似乎沒有改變，更令人擔憂的是，持續採用封閉式管控對經濟將會是沉重打擊。

根據澎湃新聞，揚州大學附屬醫院呼吸與危重症醫學科主任吳峰8日在疫情防控新聞發布會上解釋，全員核酸檢測是阻斷疫情擴散的重要手段，然而病毒有潛伏期和隱匿性，即使絕大多數的居民檢測是陰性，但「適時地開展多輪次的全員核酸檢測，仍然非常有必要」。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏7月29日在微博發文表示，現在越來越多的人相信，疫情不會短期結束，可能長期也結束不了，世界要學會與這個病毒共存。

他並在文章中以英國和以色列為例，表示當地疫苗接種率都接近70%，近期放開後，雖然感染人數明顯上升，但病死率卻從去年最高的18%降至最近的0.1%，接近流感的病死率水準。

不過，中國衛生經濟學會總顧問、前衛生部長高強8月5日在中國衛生經濟學會官網發表文章，卻以不點名的方式批判張文宏，表示對於一些專家建議國家考慮「與病毒長期共存」的策略感到詫異。

他堅持用去年的方法繼續嚴格防堵，在「外防輸入」方面「補短板、堵漏洞、強弱項」，堅決「禦病毒於國門之外」。

他說，中國的抗疫策略，「是精準疫情管控與廣泛接種疫苗並行不悖的『雙保險』策略，而不是用疫苗群體免疫替代疫情嚴格管控，更不是『與病毒共存』」。

高強說，有些專家認為，在歐美國家通過廣泛接種疫苗實現了「群體免疫」之後，中國的對外開放可能會陷入被動，因此主張「學會與病毒共存」，實現與世界的正常互通。但他認為中國與世界的互通，必須是健康、安全、符合國家利益和人民利益的互通，「而不是盲目的互通，更不是不計後果的互通」。

6日，財新網刊發「與新冠病毒共存不僅必要而且可行」，作者黃嚴忠是美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、美國西東大學外交與國際關係學院教授。

他說，COVID-19的病毒與人類共存已經是一個難以改變的事實。理論上，一國可以通過舉國之力，繼續強化防止病毒從外部輸入措施，但這樣也可能會產生始料未及的後果。

他認為，要實現與病毒共存，需要多管齊下積極推進。這個過程要分階段有序進行，但也不應完全受制於現有政策慣性，不能因為有風險就裹足不前。

不過，7日，人民日報健康客戶端（App）刊發了前述高強反對「學會與病毒共存」的文章，被網友形容為官媒對於這類主張的「打臉」。

根據中國國家衛健委網站，截至7日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種COVID-19疫苗17億7030.4萬劑次。

當前，中國持續推進接種疫苗，官方強調中國疫苗及現有防控措施對於Delta變異株有效，暫時仍未改變透過嚴格管制跨省市交通與社區出入的疫情防控做法。

新冠肺炎 COVID-19

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