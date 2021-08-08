75歲新冠病危者康復 寫童書獻感謝

因新冠肺炎重症加護病房住了48天的童書作者、75歲的羅森康復後，將自己的經歷做成了童書，希望告訴孩子們健康與疾病的循環，更希望能藉此表達對家人與醫護的感謝。曾是多項兒童文學獎得主邁克爾·羅森說，新作中記錄了他復健的過程與對重症者的鼓勵。

染疫者的重生之路<

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羅森已高齡75歲，他在去年6月透過推特宣布，終於結束了與新冠肺炎長達三個月的纏鬥、離開了居住整整 48 天的重症加護病房，並且恢復健康，而他近期將這段經歷以童書的方式重現。

在羅森的新作「形影不離的拐杖先生：幫助我再次行走的朋友」中，羅森忠實呈現了他過去一段時間，從一個因為染疫臥床而太過虛弱，失去行走能力，連照顧自己都做不到的男人，堅強擺脫疾病，並解恢復獨立生活、成功回到家人懷抱的過程。

回顧自己的康復之路，羅森笑說，從加護病房離開、重新清醒的時候，他連吃飯的力氣都沒有，更失去了左眼的視力與左耳大部分的聽力，感覺就像是個一歲的孩子，而復健過程也非常像是重回孩童年代、重複那些小時候的遊戲和緊張，包括丟氣球、拄著拐杖走路、擔心行走時會跌倒等。

新作表達感謝

衛報指出，羅森說，他希望能將這部作品獻給那些曾經盡心竭力照顧他的醫護、物理治療師與其他醫院工作人員，以及對他不離不棄的妻子與子女，且這部作品嘗試著與兒童溝通，為什麼人會生病、該怎麼康復，以及如何面對下一場疾病與康復的循環。

羅森認為，「從新冠肺炎中康復，並重新行走」是「非常非常普通的成就，但也是非常驚人的成就。」

他說，新冠疫情像是讓全世界經歷了一場沒有硝煙的戰爭，對個人與社會都造成極大的創傷，但他仍非常感謝這場疫情中帶給他的體驗與身邊的人給予的關心，他到現在都還帶著復健時使用的拐杖，並驕傲表示，「這是我從疾病中康復的獎賞。」

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