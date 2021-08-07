快訊

道路中斷雨勢未停 苗栗泰安鄉明天維持停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接受過完整的疫苗接種仍中鏢 香港新增境外移入7例

中央社 / 台北7日電
香港今天新增7例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，他們全部接受過完整的疫苗接種。 歐新社
香港今天新增7例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，他們全部接受過完整的疫苗接種。 歐新社

香港今天新增7例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，他們全部接受過完整的疫苗接種。其中3人被驗出帶有L452R（Delta）變異病毒株，另外4人的樣本仍待檢測結果。

據香港衛生防護中心官網7日通報，今天新增境外移入確診7例，涉及6男1女，其中有3人從美國抵港，另外4人分別從坦尚尼亞、奧地利、西班牙及法國抵港。

7例確診中，有5名男子曾在香港接種2劑復必泰（BNT）疫苗，當中有2人的血液樣本檢測對COVID-19刺突蛋白抗體呈陽性；另外1名男子曾在香港接種2劑中國科興疫苗；1名女子曾在南非接種1劑嬌生疫苗（只需接種1劑）。

據通報，目前7人當中，4人有發病，3人無症狀。

香港衛生防護中心發言人強調，全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種疫苗人士受感染的報告。中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計畫，尤其是去當局指名的極高和甚高風險地區。

發言人提醒，市民若必須外遊，中心強烈建議他們於出發前完成接種疫苗，並於外遊期間繼續佩戴口罩，時刻保持個人和環境衛生。家長也應盡量避免攜帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。

新冠肺炎 COVID-19 香港 新冠疫苗

延伸閱讀

8月7日疫情懶人卡／虎林市場1攤商5次PCR陰性 接種疫苗仍確診

北市第五輪疫苗預約還有名額 柯文哲：這批是打莫德納

陳時中：每天與不同原廠談判 盼疫苗按時抵台

疫苗接種破915萬人次 涵蓋率36.88%緊追韓國

相關新聞

Delta株肆虐人口大州 澳洲單日確診創今年新高

由於傳染力強的Delta變異株肆虐人口最多的新南威爾斯、昆士蘭和維多利亞3州，澳洲今天通報今年以來新高的單日COVID-...

疫情快速升溫！東京增4566例確診 日本全境連4天創新高

日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，今天新增1萬5745例確診病例，連續4天創歷史新高；東京都...

接受過完整的疫苗接種仍中鏢 香港新增境外移入7例

香港今天新增7例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，他們全部接受過完整的疫苗接種。其中3人被驗出帶...

日本疫情快速升溫 居家療養人數為7月約11倍多

日本政府厚生勞動省統計，截至本月4日止，日本全境約有4萬5000人因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家療養...

Delta肆虐 日泰確診創高 菲首都再封 義無健康護照難行

Delta變異病毒株肆虐全球導致疫情加劇，在亞洲，日本、南韓、泰國多國等確診激增，馬尼拉重新封城，河內防疫限制延長，義大...

Delta疫情持續擴大 揚州淪重災區 各地風聲鶴唳

中國Delta疫情持續擴大，中國衛健委昨天通報5日單日新增本土確診病例80人，其中江蘇揚州成為南京之後的重災區，有58例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。