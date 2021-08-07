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接受過完整的疫苗接種仍中鏢 香港新增境外移入7例
香港今天新增7例境外移入2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，他們全部接受過完整的疫苗接種。其中3人被驗出帶有L452R（Delta）變異病毒株，另外4人的樣本仍待檢測結果。
據香港衛生防護中心官網7日通報，今天新增境外移入確診7例，涉及6男1女，其中有3人從美國抵港，另外4人分別從坦尚尼亞、奧地利、西班牙及法國抵港。
7例確診中，有5名男子曾在香港接種2劑復必泰（BNT）疫苗，當中有2人的血液樣本檢測對COVID-19刺突蛋白抗體呈陽性；另外1名男子曾在香港接種2劑中國科興疫苗；1名女子曾在南非接種1劑嬌生疫苗（只需接種1劑）。
據通報，目前7人當中，4人有發病，3人無症狀。
香港衛生防護中心發言人強調，全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種疫苗人士受感染的報告。中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計畫，尤其是去當局指名的極高和甚高風險地區。
發言人提醒，市民若必須外遊，中心強烈建議他們於出發前完成接種疫苗，並於外遊期間繼續佩戴口罩，時刻保持個人和環境衛生。家長也應盡量避免攜帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。
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