美國疫情逐步升溫 單日新增染疫病例恐達10萬人

美國國家疾病預控中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在美國有線電視新聞網（CNN）上警告說，美國單日新增冠狀病毒感染人數有可能會以10萬計。她指出，如果全國共同努力，尚未接種疫苗的人迅速補課，人們重新戴上口罩，則有望在數周內控制局面。她強調，「否則，我們的模型顯示，如果不這樣做，我們每天就可能新增數十萬病例——類似於1月初的漲勢。」

瓦倫斯基指出，在佛羅裡達等南部數州新染疫數呈指數級增長，不過，應看到，在染疫數量增長類似的過去，曾有更多死亡。她認為，這是由於接種了疫苗的結果。

但她同時明確表示，接種過疫苗的人也可能因新冠COVID-19致病，只不過，病程通常表現溫和。她指出，接種疫苗不再能阻止傳播，原因就在於傳染性特別強的Delta變種。

此間，Delta變異毒株正導致有人口3.3 億的美國新染疫人數劇增。6月份單日新增約1萬病例，目前接近9萬。

亞馬遜延長居家辦公期限

鑑於這一發展，互聯網巨頭亞馬遜決定推遲實施員工返回辦公室計劃至明年1月。該公司宣布，現在的目標是2022年1月3日，而不是今年9月7日。這一新措施也適用於其它國家和地區工作的雇員。

在此期間必須來辦公室工作的員工必須繼續戴口罩或提供完整的疫苗接種證明。該公司雇員超過100萬，可能只有少數人從事經典的辦公室工作，大量員工在物流部門工作。另外，與谷歌和臉書不同，亞馬遜尚未規定所有員工必須接種疫苗。

當局尚未決定是否要求入境者必須出示接種證明

此間，美國政府明確表示，就未來是否要求幾乎所有入境外國公民出示完整新冠疫苗接種證明，尚未做出決定。白宮新冠病毒協調員齊恩茨 (Jeffrey Zients) 在談到Delta變體時稱，美方將暫時維持目前的入境限制，關於政府未來如何能「統一和安全地」保障人員入境的磋商仍在進行。他強調，冠狀病毒疫苗接種證明「有可能」是先決條件，「但尚未確定」。

（德新社，美聯社）

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