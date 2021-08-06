揚州打牌群組淪疫情重災區 中國多地關閉棋牌室

江蘇揚州市因為「打牌群組」持續擴散，且多是老年人感染，恐淪為中國這波COVID-19疫情最嚴重的城市。多地為此相繼下令，暫時閉關棋牌室、麻將房等室內密閉休閒場所。

據官方通報，中國大陸5日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診80例，其中，爆發打牌群聚感染的揚州以58例居首。

據健康時報、21世紀經濟報導，自7月20日迄今，揚州累計本土確診220例，即將追過這波Delta變異株疫情源頭的南京市（228例），且確診病情明顯偏重。

報導指出，揚州確診220例多為老年人，其中，普通型135例、重症型14例、危重型2例，只有69例是輕症。揚州常住人口60歲及以上約119萬人，占全市總人口26.01%，遠高於中國大陸的平均值18.7%。

截至目前，揚州共有高風險地區1個，中風險地區71個，數量已超過中國大陸總數的1/3。

揚州此輪疫情發現的首例病例是一名64歲毛姓婦人，7月21日上午擅自離開已採取封閉管理的南京居住地來到揚州，直到7月27日因發燒就診才被發現確診。

7月21至24日，毛婦一直在四季園小區內的一間棋牌室打牌，截至8月3日，該棋牌室已有54人確診；她還頻繁活動於飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等，造成揚州城區疫情擴散。

毛姓婦人的70歲姐姐被感染後，也常去史可法東路宏遠棋牌室打牌；這間棋牌室其後也有多人確診。

報導引述汕頭大學病毒學專家常榮山表示，揚州實際已發生社區傳播，病例數很可能將超越南京。

自8月1日起，揚州主城區已處「封城」狀態，居民在家辦公，官方5日啟動主城區第三輪大規模核酸檢測。

揚州因為「打牌群組」淪為疫情重災區後，江蘇省率先於3日宣布，全省4萬5371家棋牌室、麻將館已全部暫停營業；大陸多地也相繼發布通知跟進。