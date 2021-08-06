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對付Delta病毒 中國科興將申請疫苗緊急使用
Delta變種病毒蔓延全球，也是中國大陸這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情的主因。中國科興公司表示，近期將向各國藥監局提交針對Delta病毒的疫苗臨床研究及緊急使用申請。
陸媒第一財經報導，科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東昨天表示，科興近期將向各國藥監局提交針對Gamma變異株及Delta變異株的克爾來福COVID-19疫苗臨床研究及緊急使用申請。
中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華同日表示，Delta變異株已成為全球COVID-19疫情大流行的主要病毒株，而現有疫苗對Delta變異株有良好的預防及保護作用。
尹衛東說，科興中維去年12月分離出Gamma變異毒株；今年4月分離出Delta變異株，並投入研究滅活疫苗換毒株行動。科興中維有充足生產能力提供不同種類的滅活疫苗。
路透社當地時間5日則報導，智利自2月啟動大規模疫苗施打計畫以來，至今已有超過6成人口接種了必要劑量，主要是接種科興公司的CoronaVac疫苗。此前有研究顯示，施打頭兩劑科興疫苗數月以後，防護效力減退。
智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）發表電視轉播講話說：「我們決定對已接種兩劑科興疫苗的人，展開疫苗強化行動。」
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