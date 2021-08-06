聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳門完成新冠普篩 其中21萬人暫無陽性個案
綜合澳門當局及媒體資訊，澳門今早已基本完成全民2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢測採樣，其中21萬人已有結果，全部呈陰性。
澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今早已基本完成全民核酸檢測採樣，呼籲少數未完成檢測的人儘快預約檢測。
澳門電台則報導，截至上午8時，當地累計採樣53萬人，其中21萬人已有結果，均呈陰性。
澳門現有人口68萬2500人。
澳門一直成功預防COVID-19在當地擴散，此前已有很長時間沒有本土傳播病例，但3日當地一家四口證實感染Delta變異株。
當局對此大為緊張，4日起強制全民接受病毒檢測，同時勒令各娛樂場所暫時關閉，但賭場除外。
另據澳門官方數字，當地已有28萬9941人接種了COVID-19疫苗，其中接種兩劑的有23萬4849人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言