澳門完成新冠普篩 其中21萬人暫無陽性個案

綜合澳門當局及媒體資訊，澳門今早已基本完成全民2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢測採樣，其中21萬人已有結果，全部呈陰性。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，今早已基本完成全民核酸檢測採樣，呼籲少數未完成檢測的人儘快預約檢測。

澳門電台則報導，截至上午8時，當地累計採樣53萬人，其中21萬人已有結果，均呈陰性。

澳門現有人口68萬2500人。

澳門一直成功預防COVID-19在當地擴散，此前已有很長時間沒有本土傳播病例，但3日當地一家四口證實感染Delta變異株。

當局對此大為緊張，4日起強制全民接受病毒檢測，同時勒令各娛樂場所暫時關閉，但賭場除外。

另據澳門官方數字，當地已有28萬9941人接種了COVID-19疫苗，其中接種兩劑的有23萬4849人。