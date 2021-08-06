Delta疫情挑戰北京防疫思維 習近平宣布年捐20億劑疫苗

根據中國衛健委周五 (8月6日)發布的數據，8月5日中國新增確診病例124例，其中境外輸入病例44例，本土病例80例。本土病例仍是江蘇的61例最多。

中國目前公布了7個高風險地區，在江蘇、河南、雲南和湖南。另外還有185個也是以前述省份為主的其他中風險地區。

美聯社報道，中國現在透過嚴控交通運輸阻斷傳播鏈，但這種影響數百萬人工作和生活的方式可能要重新檢討，「中國需要學會控制病毒，而不是一再關閉經濟和社會。」

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博上表示，「南京疫情促使全國經受壓力測試，為未來疫情防控提供更多思考」。他說:「世界要學會與這個病毒共存。」

耶魯大學公共衛生學院的衛生經濟學家陳希告訴美聯社，中國需要轉向在社區內創造感染障礙，加強疫苗接種，迅速治療感染者，同時允許商業和旅行繼續進行。他說，中國需要獲得全方位的疫苗，包括允許施打德國BioNTech公司開發的疫苗。

他說：「我不認為『零容忍』可以持續。即使你能封鎖中國的所有地區，人們仍然可能會死亡，而且更多人可能是因為飢餓或失去工作而死亡。」

美聯社提到，中國下一個考驗將是2022年2月舉辦的北京冬奧會，到時候會有數以千計的運動員和記者等進入中國。此外中國共產黨2022年底還有政治敏感的領導層更迭，營造一個樂觀的經濟前景將是領導人的施政重點。

2019年底到2020年初，世界第二大經濟體中國因為疫情封鎖大部分地區，切斷了總共影響6000萬人口的交通要道。這也造成中國50年來最嚴重的經濟萎縮，直到北京在2020年3月允許商業和國內旅行恢復後才逐漸好轉。

目前前往南京和揚州的航班被暫停，從這些城市和其他21個城市開往北京的火車車班被取消。江蘇省還設立了高速公路檢查站，以對司機進行檢測。政府呼籲北京和南部省份包含廣東的民眾盡可能不要離開這些地區。

據揚州的一名20歲的大學生周曉 (音譯)告訴美聯社，在揚州的兩個學生輔導中心，在一名同學檢測出新冠陽性後，孩子們都被隔離了。她說，該市的一些地區也被封鎖。

周曉說，在購物者因預期封鎖而清空超市後，雞蛋和其他一些食物很稀缺。她說，政府正在向家庭提供大米。「蔬菜的價格已經上漲了。這對我來說不算什麼。但是對於那種生活不是很好、沒有收入的家庭來說，這就很麻煩了。」

中國出錢出疫苗抗疫

雖然國內疫情再起，但中國沒有停止國際行動。中國國家主席習近平8月5日表示，中國在2021年將努力向全球提供20億劑疫苗。同時，中國也決定向「新冠疫苗實施計劃」(COVAX)捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。

他在向新冠疫苗合作國際論壇首次會議發表書面致辭時並表示，中國將向世界特別是廣大發展中國家提供疫苗，積極開展合作生產。

中國國務委員兼外長王毅8月9日則在東盟與中日韓（10+3）外長會上表示，中方迄今已對外提供超過7.5億劑疫苗，未來4個月內將繼續向COVAX提供1.1億劑，今後3年還將再提供30億美元國際援助。

(美聯社、路透社)

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