中國新增124例確診 本土80例

「奧運的快樂總會過去，剩下的日子又該怎麼面對呢...？」日本在Delta疫情的擴散下，感染惡化的規模迅速擴大，過去一週日本全國的確診數字幾乎每天刷新紀錄，近期單日確診人數也突破1萬人以上，而以東京為主的首都圈，更是全國最為嚴重的高風險地區，光是東京在5日的單日確診人數，就打破歷史紀錄來到5,042人，照此趨勢下去推估會在奧運結束的兩週之內，單日確診者將突破1萬人。在醫療量能早已瀕臨崩潰之下，日本政府日前提出「自宅療養」的政策，讓非重症患者先留在家中療養，好減緩各地醫院病床數不足的收治壓力。但方案提出後，隨即引發社會輿論一片譁然：這是政府面臨疫情無可奈何之舉，卻看起來像是讓確診者在家中自生自滅？在當前奧運熱烈歡愉的氣氛中，民間矛盾而溫差極大的疫情生死關卡，正掀起日本的防疫對策之亂。

2021-08-06 08:47