中國新增124例確診 本土80例
中國這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升高，官方今天通報，新增124例確診，包括境外移入44例、本土80例；本土疫情涉及7省，江蘇省占了61例。
據中國國家衛生健康委員會官網，5日0零24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例124例，其中境外移入44例（廣東13例，雲南10例，上海8例，山東8例，四川2例，陜西2例，天津1例），本土病例80例（江蘇61例，湖南9例，湖北6例，內蒙古1例，河南1例，海南1例，雲南1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外移入病例（均在上海）。
另據陸媒澎湃新聞，江蘇新增本土確診中，揚州市通報58例、淮安市2例、南京市1例。
截至5日24時，中國大陸現有確診病例1370例，累計治癒出院8萬7492例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬3498例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者111萬5176人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬990人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2002例，其中212人病歿；澳門特區累計63例，已治癒出院56例。
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