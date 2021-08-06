快訊

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

10顆水餃=1個便當！12款水餃熱量排行曝光

中國新增124例確診 本土80例

中央社 / 台北6日電
路透
路透

中國這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續升高，官方今天通報，新增124例確診，包括境外移入44例、本土80例；本土疫情涉及7省，江蘇省占了61例。

據中國國家衛生健康委員會官網，5日0零24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例124例，其中境外移入44例（廣東13例，雲南10例，上海8例，山東8例，四川2例，陜西2例，天津1例），本土病例80例（江蘇61例，湖南9例，湖北6例，內蒙古1例，河南1例，海南1例，雲南1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外移入病例（均在上海）。

另據陸媒澎湃新聞，江蘇新增本土確診中，揚州市通報58例、淮安市2例、南京市1例。

截至5日24時，中國大陸現有確診病例1370例，累計治癒出院8萬7492例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬3498例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者111萬5176人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬990人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2002例，其中212人病歿；澳門特區累計63例，已治癒出院56例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

大陸新增80例本土新冠確診 中高風險地區電影院停業

上海台辦搭平台 對接台商提供助力

網瘋傳「吳亦凡監獄照」　江蘇警方揭真相：是P圖

中國上海浦東機場工作人員 打完疫苗仍確診

相關新聞

Delta肆虐 美平均日增8.5萬例 全球新冠確診破2億

Delta變種病毒肆虐，全球新冠肺炎累計確診數四日突破兩億大關，美國在過去數周平均單日新增確診則逾八萬五千例，而且Del...

習近平：將提供全球20億劑疫苗

大陸國家主席習近平昨在新冠疫苗合作國際論壇首次會議上致詞表示，中國大陸將努力向全球提供廿億劑疫苗，並決定向「新冠疫苗實施...

金牌氣氛的代價？日本開始的「東奧過後」疫情爛攤

「奧運的快樂總會過去，剩下的日子又該怎麼面對呢...？」日本在Delta疫情的擴散下，感染惡化的規模迅速擴大，過去一週日本全國的確診數字幾乎每天刷新紀錄，近期單日確診人數也突破1萬人以上，而以東京為主的首都圈，更是全國最為嚴重的高風險地區，光是東京在5日的單日確診人數，就打破歷史紀錄來到5,042人，照此趨勢下去推估會在奧運結束的兩週之內，單日確診者將突破1萬人。在醫療量能早已瀕臨崩潰之下，日本政府日前提出「自宅療養」的政策，讓非重症患者先留在家中療養，好減緩各地醫院病床數不足的收治壓力。但方案提出後，隨即引發社會輿論一片譁然：這是政府面臨疫情無可奈何之舉，卻看起來像是讓確診者在家中自生自滅？在當前奧運熱烈歡愉的氣氛中，民間矛盾而溫差極大的疫情生死關卡，正掀起日本的防疫對策之亂。

誰該追加注射新冠疫苗第3劑？ 美FDA策略9月初出爐

華爾街日報報導，根據知曉美國食品藥物管理局（FDA）內部討論的消息人士，FDA預計9月初制定有關新冠疫苗施打追加劑的策略...

8月6日COVID-19全球最新情報

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，澳洲雪梨、泰國及馬來西亞新增確診創紀錄；日本首增逾1.5萬例創新高，8縣...

暫緩追打疫苗助窮國？美拒WHO

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞四日呼籲富國放緩追加施打新冠疫苗，讓窮國有機會跟上，以達到全球疫苗普及目標；白宮發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。