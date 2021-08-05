德國宣布：捐贈全部尚未交付的阿斯特捷利康疫苗 

基民盟籍聯邦衛生部長使潘（Jens Spahn），(CDU) 在德國編輯網路（周四版）上做了這一宣布。首批捐贈疫苗數量是130萬劑。Covax旨在為發展中國家提供冠狀病毒疫苗。

施潘部長表示，「為世界接種疫苗符合我們國家的自身利益。因為，只有在病毒受到全球控制時，這場大流行瘟疫才真正結束。」他宣布，德國還將放棄依據歐盟條約該有的強生疫苗劑量份額，用以支援其它歐盟國家，數量約170萬劑。他說明，相關疫苗可視情況延後交付或同樣捐給第三國。

德國聯邦政府於7月初決定，向第三國捐贈至少3000萬劑阿斯特捷利康和嬌生疫苗，其中80%捐給Covax，20%為雙邊捐贈。

在現行接種戰中，柏林幾乎只使用輝瑞和莫德納的mRNA（信使核糖核酸）疫苗。這兩款疫苗目前供應充足。德方計劃明年也使用諾瓦瓦克斯（Novavax） 和賽諾菲（Sanofi）重組蛋白疫苗。不過，這兩款疫苗尚未獲批准，關於其有效性的最終數據迄今亦未公布。

（法新社）

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