Delta+變種入侵 南韓疫情難控制

南韓疫苗首劑接種率39.3%，但疫情仍持續上升！南韓3日的確診數高達1723人，比2日爆增500人，另外南韓疾管局也宣布，他們首次偵測到Delta+變種病毒入境，也讓外界擔心南韓將會有第4波疫情爆發，對此政府表示，他們會近日會安排18到49歲的高風險工作者優先施打疫苗。

根據《半島電視台》報導，南韓3日新增確診1725人，比2日新增超過500人，近幾天的確診人數則在1400人左右徘徊，從7月開始確診人數就從千人以下上升。另外，在印度、英國與葡萄牙相繼驗出新型Delta+變種後，南韓政府也在2日證實，他們在境內驗出Delta+變種。

南韓雖然在上周宣布封鎖，不過本周整體的人流量卻還是比上周高6.4%，也比今年1月高34%，加上Delta變種的傳染也讓南韓疫情近日來急速升溫。如今又驗到傳染力恐更強的Delta+變種，也讓外界擔心南韓將面臨第4波疫情，即使目前南韓有39.3%接種至少1劑、14.2%民眾完整接種2劑。

《奇摩新聞網》提到，南韓政府表示，近日將會優先接種18到49歲中的高風險工作人員，如殘障、郵差、清道夫與客服中心員工，約200萬人，希望藉此提高整體的保護力。南韓政府先前與以色列互換採購的疫苗也到貨，等到封緘、查驗完成後，就會儘速讓青年接種疫苗。

《韓聯社》報導，南韓政府也鼓勵外國民眾施打免費疫苗，並表示無論簽證狀態為何，任何外國民眾接種程序將會比照本國民眾，不會有其他限制。南韓目前有20萬人確診、2106人死亡，疫情從6月底開始又從單日確診500人水準一路攀升，南韓政府也嚴陣以待。

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