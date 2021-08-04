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大陸疫情「多點發生、局部爆發」 144個地區被列中高風險

中央社 / 北京4日電
中國國家衛健委發言人米鋒今天表示，目前中國COVID-19疫情呈「多點發生、局部爆發」，本土確診病例已遍及17個省區，導致144個地區被列為中高風險，創常態化防控以來新高。 法新社
中國國家衛健委發言人米鋒今天表示，目前中國COVID-19疫情呈「多點發生、局部爆發」，本土確診病例已遍及17個省區，導致144個地區被列為中高風險，創常態化防控以來新高。 法新社

中國國家衛健委發言人米鋒今天表示，目前中國COVID-19疫情呈「多點發生、局部爆發」，本土確診病例已遍及17個省區，導致144個地區被列為中高風險，創常態化防控以來新高。

中國國務院聯防聯控機制今天召開記者會，米鋒在會中作上述表示。

米鋒坦承，由於全球疫情上升迅速，疫情輸入風險加大，導致近期多地機場、口岸、定點醫院陸續出現境外輸入關聯病例，並造成「一定範圍擴散」。

他表示，鑑於全國疫情呈現「多點發生、局部爆發」的態勢，各地要從嚴、從快推進新發現感染者區域協查，做好重點區域、重點人員管理，防止疫情擴散。同時要慎終如始做好個人防護，戴口罩、勤洗手、少聚集，積極接種疫苗。

中國這一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，自7月下旬自南京爆發，源頭被認為是南京機場的境外輸入，此後迅速蔓延。官方盡全力嚴防死守的北京、上海等大城市也出現了確診病例。連著名觀光景點張家界，乃至於全球最先爆發疫情的武漢，也出現了確診病例，引起注意，各地防疫措施及氣氛大幅升高。

新冠肺炎 COVID-19

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