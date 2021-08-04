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上海浦東機場再現疫情 官方：境外感染源引起

中央社 / 上海4日電
上海浦東機場2日出現一例本土病例，引起關注。路透
上海浦東機場2日出現一例本土病例，引起關注。路透

上海浦東機場2日出現一例本土病例，引起關注。上海市政府下午舉行記者會表示，經調查，浦東的案例是因暴露在境外移入病毒污染的環境引發感染，與近期的中國本土疫情無關。

上海市衛健委主任鄔京雷在會中指出，目前上海市疾控中心已大致完成8月2日的本土COVID-19病例的流行病學調查和基因測序工作，經專家小組綜合分析，認為感染來源可能是境外移入病毒污染環境，這個確診病例由於暴露在這樣的環境中而感染。

鄔京雷說，經過流行病學調查後發現，這個病例在發病前14天未接觸過外省市相關病例、無症狀感染者和密切接觸者，發病前14天內也沒有國內中高風險地區旅居史，也沒有進口冷鏈物流接觸史。

調查並發現，這名病患7月22日至23日間，曾在遭受污染的環境中解開防護服，推算發病時間符合潛伏期。

鄔京雷指出，藉由基因測序結果顯示，這名病患感染Delta變異株，但與近期中國國內多地的本土病例基因組沒有關聯，和境外的Delta變異株同源性較高，推斷感染源來自境外。

自去年11月後，上海浦東機場2日再現本土病例，由於日前南京爆發本土疫情，祿口機場被指防疫破口，殷鑑不遠，因此這次上海官方隨即對浦東機場相關人員進行核酸檢測，並啟動調查。

新冠肺炎 COVID-19 上海 浦東機場

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