武漢確診者染Delta病毒 紐約施行疫苗通行證

中國國家衛健委8月4日上午公布的最新新冠數據顯示，中國各地3日總共增加了96起新冠病例，其中包含71起本土案例。本土案例中仍以江蘇的35例丶湖南的15例與湖北的9例為最多，通報有新的本土案例的省份數量維持在7個。

新冠疫情去年最初開始傳播的武漢也在一年多來沒有通報任何本土案例後，首次出現本土案例。當地政府說他們正在為所有1100萬居民啟動一項大規模測試計劃。

一名27歲姓毛的武漢居民告訴法新社，他對新的疫情並不感到擔憂，因為在疫情爆發初期，武漢在艱苦的封鎖中積累了豐富的經驗。在中國各地，當局將整個城市的數百萬居民限制在家中，切斷國內交通聯系，並在最近幾天展開大規模測試。

武漢所在地湖北省4日在一場會議上表示，本次武漢的新冠本土疫情病毒測序結果顯示為Delta型，且與江蘇本輪本土病例毒株高度同源。湖北省政府表示：「本次疫情感染者樣本PCR檢測病毒結果顯示患者的CT值低，表明感染者體內病毒載量高；同時經全基因組測序，表明引起武漢市疫情的為德爾塔變異株。」

中國民航局的負責人3日則在一場新聞發布會上指出，南京祿口國際機場出現聚集性疫情，主要原因是由於管理松懈。民航局飛標司副司長韓光祖說：「針對南京祿口國際機場出現的疫情，民航局展開了應急處置，在第一時間與地方政府進行溝通協調，並立即派出2名專家趕赴現場開展民航流調工作。」

飛行標准司副司長韓光祖強調，中國民航局已再次升級國內航班和機場運行防控措施，進一步就加密國內航班機組人員和機場各類服務保障人員核酸檢測頻次提出要求，國內航班保障人員按照每周2次的頻次開展核酸檢測。

他重申，面對新冠病毒變異毒株傳播力增強，中國民航局將按照更加「精准丶科學丶有效」的原則，制定了「空中防控力度不減丶地面防控措施更嚴」的防控策略。

紐約將發疫苗通行證

隨著Delta變種病毒持續在美國各地傳播，紐約3日宣布在一些公共場所要求人民出示疫苗通行證。紐約市市長德布拉西奧 (Bill de Blasio) 周二宣布，紐約市將要求出入餐館丶健身房和演出的室內場所的人提供疫苗接種證明，使其成為美國第一個引入疫苗通行證的大城市。

他在新聞發布會上表示：「如果你接種了疫苗......你有鑰匙，你可以打開門。但是，如果你沒有接種疫苗，不幸的是，你將無法參與許多事情。」

隨著美國新冠病毒病例再次激增，德布拉西奧說，名為「紐約市的鑰匙」的健康通行證將於8月16日啟動，隨後是過渡期，一個月後再執行。德布拉西奧說：「現在是時候讓人們把接種疫苗看作是過上美好丶充實和健康生活的真正必要條件。」

具有高傳染性的Delta變種病毒造成世界各地的新冠確診率激增，包括那些曾聲稱自己成功克服了新冠疫情的地方。歐盟目前已有約一半的人口接種了新冠疫苗，使他們整體疫苗接種數稍微超越美國。

美國周一實現了總統拜登提出的為70%的成年人至少接種一劑疫苗的目標，但他們達成這個目標的時間比原訂的晚了一個月。美國官員將時程延後的原因歸咎於疫苗接種率的下降，以及新冠確診病例飆升。美國白宮新冠工作組協調員贊茲 (Jeff Zients)告訴記者：「這些病例主要集中在疫苗接種率較低的地區。」

根據最新的疫苗接種數據，以前疫苗接種數落後的美國各州正在緩緩地迎頭趕上，這是美國降低新冠確診數的一線希望。美國政府還表示，已經在海外捐贈了1億多劑新冠疫苗，這也超過了所有其他國家的總和。白宮表示，此舉標志著美國幫助世界抗擊新冠疫情的努力「剛剛開始」。

(綜合報導)

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