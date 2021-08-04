澳門全民檢疫 市民搶購物資

澳門一家4口確診感染COVID-19後，當局昨晚宣布實施全民檢疫，當地居民大為緊張，紛紛到超市搶買生活用品。

澳門一對夫婦前天（2日）從鄰近中國大陸廣東省珠海市離境回家前，在珠海接受了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測。澳門方面昨天接獲通知，表示兩人確診。

其後，這對夫婦的一對子女也確診感染病毒，其中女兒此前曾前往大陸西安參加活動，據信是各人感染病毒的源頭。

澳門及珠海當局昨晚先後宣布展開全民核酸檢測，其中澳門的檢測自今天起實施3天，並規定出入境者需有核酸檢測陰性證明。

因應澳門最新疫情發展，香港政府也宣布，今天起從澳門回來的港人需要強制居家檢疫14天。此前，由於澳門很長時間「清零」，港府容許從當地回港的港人，入境後不必強制隔離檢疫。

澳門確診的一家人正在當地醫院接受治療。據報導，他們感染的是Delta變種病毒。

澳門鄰近廣東省珠海市，兩地居民一向往來頻繁，許多人甚至跨境工作。綜合澳門媒體的報導，在兩地實施強制檢疫後，不少民眾受到影響。

澳門去年1月22日出現首例確診，至今累計63例，沒有死亡個案，期間很長時間未見本土疫情。