快訊

射擊同好變軍工怪獸？美國NRA「裝死破產」大鬥法

田徑／黃金右臂沒發揮 鄭兆村無緣決賽

澳門全民檢疫 市民搶購物資

中央社 / 香港4日電
因應澳門最新疫情發展，香港政府也宣布，今天起從澳門回來的港人需要強制居家檢疫14天。圖／取自騰訊
因應澳門最新疫情發展，香港政府也宣布，今天起從澳門回來的港人需要強制居家檢疫14天。圖／取自騰訊

澳門一家4口確診感染COVID-19後，當局昨晚宣布實施全民檢疫，當地居民大為緊張，紛紛到超市搶買生活用品。

澳門一對夫婦前天（2日）從鄰近中國大陸廣東省珠海市離境回家前，在珠海接受了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢測。澳門方面昨天接獲通知，表示兩人確診。

其後，這對夫婦的一對子女也確診感染病毒，其中女兒此前曾前往大陸西安參加活動，據信是各人感染病毒的源頭。

澳門及珠海當局昨晚先後宣布展開全民核酸檢測，其中澳門的檢測自今天起實施3天，並規定出入境者需有核酸檢測陰性證明。

因應澳門最新疫情發展，香港政府也宣布，今天起從澳門回來的港人需要強制居家檢疫14天。此前，由於澳門很長時間「清零」，港府容許從當地回港的港人，入境後不必強制隔離檢疫。

澳門確診的一家人正在當地醫院接受治療。據報導，他們感染的是Delta變種病毒。

澳門鄰近廣東省珠海市，兩地居民一向往來頻繁，許多人甚至跨境工作。綜合澳門媒體的報導，在兩地實施強制檢疫後，不少民眾受到影響。

澳門去年1月22日出現首例確診，至今累計63例，沒有死亡個案，期間很長時間未見本土疫情。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

澳門一家4口確診COVID-19 社區傳播風險高

影／東奧鞍馬奪銀 「鞍馬王子」李智凱今凱旋歸國

澳門現2例確診收緊居民出境限制 大批人趕往關閘口岸

東奧體操、拳擊代表隊今返國 鞍馬奪銀李智凱成焦點

相關新聞

疫苗接種率停滯中 防疫大國紐西蘭的下一步？

當英國強生政府宣布解封、進入自由日之時，各國領袖多持反對意見，其中又以防疫模範生——紐西蘭的觀點最為針鋒相對。紐國總理阿爾登表示，紐西蘭已成功控制疫情，考慮到人民無法接受新冠病毒帶來的高死亡率，所以不會選擇與新冠病毒共存的英國模式。

全美大城首見！紐約進餐廳和健身房須出示疫苗接種證明

美國紐約市長白思豪說，紐約市將要求室內餐廳、健身房和娛樂場所的工作人員和顧客提供疫苗接種證明 。

澳門全民檢疫 市民搶購物資

澳門一家4口確診感染COVID-19後，當局昨晚宣布實施全民檢疫，當地居民大為緊張，紛紛到超市搶買生活用品

拉抬接種率 美FDA傳9月初全面批准使用輝瑞疫苗

「紐約時報」今天引述相關人士的話報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）目前的目標是於9月初全面批准使用輝瑞（Pfizer）...

智利研究疫苗預防成效 輝瑞最高、AZ居中、科興偏低

智利衛生當局今天說，今年2至7月有數以百萬計智利民眾施打COVID-19疫苗，結果顯示科興疫苗在預防有症狀疾病上具58....

中國大陸3日新增71例本土確診、涉及7省分 江蘇最多

中國大陸近期疫情嚴峻，3日新增96例新冠確診病例，其中本土病例71例，分別為：江蘇35例、湖南15例、湖北9例、山東6例、雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。