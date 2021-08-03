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大陸江蘇本土45例揚州占40例 每戶只能一人出門採買

中央社 / 台北3日電
中國近期出現的新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情持續未歇，江蘇省最新通報多達45例病例，其中揚州占了40例，當地為此升級封控管理，每戶每天限一人憑出入證採購生活必須品。 中新社
中國近期出現的新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情持續未歇，江蘇省最新通報多達45例病例，其中揚州占了40例，當地為此升級封控管理，每戶每天限一人憑出入證採購生活必須品。 中新社

中國近期出現的新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情持續未歇，江蘇省最新通報多達45例病例，其中揚州占了40例，當地為此升級封控管理，每戶每天限一人憑出入證採購生活必須品。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，2日零至24時，中國大陸新增90例確診，61例本土疫情中，江蘇省占了45例，其中南京5例、揚州40例。

對此，觀察者網報導，揚州市新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作指揮部發布封控管理通告說，今天零時起，除了封閉社區以外的主城區，實施升級封控管理措施，包括封控管理社區只保留一個出入口，並確保有2人以上24小時值守，其他出入口一律關閉。

此外，每戶每天限一人憑出入證（由各社區、村組自行製作）和蘇康碼、行程碼、核酸檢測陰性證明進出社區（自然村）採購生活必需品。

至於涉及市政服務、醫療衛生、公共安全、生活保障等國計民生行業和疫情防控崗位的人員，憑市或區指揮部統一發放的通行憑證，出示蘇康碼、行程碼和核酸檢測陰性證明進出社區（自然村）。

自7月20日南京祿口機場出現本土疫情以來，南京市累計報告本土確診220例；揚州市累計報告本土確診94例，另有2例本土無症狀感染。

南京的疫情也在短短10多天內擴及15省市、至少300人確診。

新冠肺炎 COVID-19

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