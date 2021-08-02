武漢再現本土疫情 去年6月清零後首次

中國大陸湖北省武漢市經濟技術開發區今天通報，發現該區7名外來務工人員COVID-19核酸檢測陽性。據報導，這是武漢去年6月「清零」以來，首次出現本土疫情。

南京Delta變異株疫情快速蔓延，據官媒健康時報最新統計，中國大陸迄今已有15省26市報告新增本土確診病例或無症狀感染者。其中，湖北省黃岡、荊州相繼通報新增病例，疫調均指向曾去過張家界的江蘇淮安一個旅遊團。

張家界此前通報，源自南京疫情的感染者，曾觀賞「魅力湘西」劇場一場演出，超過2000名同場觀眾屬於高危險群。張家界目前已經封城。

武漢今天通報也遭該淮安旅遊團波及。陸媒財新網指出，這是武漢2020年6月宣布疫情「清零」後，首度出現本土病例。

微信公眾號「武漢經開區」今天通報，8月1日晚上在對淮安某旅遊團重點區域駐留人員排查中，發現沌口街一工地唐姓外來務工人員，曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與淮安某旅遊團的活動軌跡存在交集。8月2日上午，唐姓工人及與其密接的6名人員核酸檢測陽性。

通報稱，武漢經開區已將7人送往定點醫院，進行進一步診斷治療，並嚴格按照有關流程，對相關場所、小區和人員採取封閉管理以及環境消殺，開展流行病學調查、核酸檢測等相關處置措施。

江蘇省淮安市此前通報，洪澤區某企業7月22日組織67名員工到湖南張家界旅遊，7月27日自湖北荊州搭乘D3078次列車回合肥南站。截至8月1日，包括導遊在內，該旅遊團已有10人核酸檢測呈陽性。

據中國新聞網報導，湖南湘西州，湖北武漢、荊州、黃岡，海南海口等地均出現與淮安該旅遊團直接相關的感染者。目前，該旅遊團曾搭乘的D3078次列車已停運。