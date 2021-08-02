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Delta病毒攻占中國近半省市 專家：正研發疫苗

中央社 / 台北2日電

中國這波由南京而起的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情已擴散近半省市，如同月前廣東及雲南的情況，皆為Delta變種病毒所致。國家衛健委專家日前透露，正著手研發Delta病毒疫苗。

中新網報導，中國工程院院士、國家衛生健康委員會高級別專家組成員李蘭娟日前受訪時透露，正與中國最大的COVID-19疫苗生產企業合作，研發Delta變種病毒疫苗。

李蘭娟說，「目前研究表明，（中國）國產常用疫苗對Delta變異株仍然有效，即使感染病毒，也能減輕病情」。

針對如何阻斷南京疫情傳播鏈延長，她表示防疫關鍵在於早發現、早隔離感染者，各地應加大對來自海外及高風險地區人員的管控力度，並盡快將疫苗接種率提高到80%以上。

綜合陸港媒體報導，自7月20日開始的江蘇南京疫情，已陸續波及13個省份及直轄市，如同月前廣東廣州、雲南瑞麗出現的本土疫情，本輪疫情也是由Delta變種病毒引起。

面對來勢洶洶的Delta病毒，多地提升防控要求，其中江蘇、河南、湖南等地加強交通管制，對出現疫情的社區實施封控或封閉管理。

中國國家疾病預防控制局局長王賀勝日前率國務院聯防聯控機制工作組到長沙，在防疫工作匯報會上要求，必須採取最果斷、最嚴格、最有力措施，從嚴從緊外防疫情輸出、內防擴散、嚴防輸入，以最快速度遏制疫情傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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