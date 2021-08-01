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法國反健康通行證抗議 警方與示威者爆發沖突

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網

7月31日，法國各地幾十萬名示威者連續第三周走上街頭，抗議馬克龍政府提出的健康通行證計劃。巴黎警方派出超過3000名警察和安全人員維護秩序。

根據法國內政部數據，全國各地約有20.4萬人參與抗議活動，高於上周末抗議期間所統計的數字。

在巴黎的四場不同抗議活動上，警方在與抗議者對峙時使用了催淚瓦斯和武力。此次巴黎警方嚴陣以待，以防止示威者進入香榭大道。2018年，香榭大道在演變為暴力騷亂的「黃背心」運動中遭到洗劫。

一名警方發言人通報稱，三名警察在周六抗議活動期間與示威者發生沖突受傷。

法國人為何抗議？

自8月9日起，法國將要求民眾在旅游以及進入咖啡廳、餐廳、發廊等營業場所時出示新健康通行證，這一舉措尚待憲法委員會批准。此外，未來特定職業將強制接種疫苗。

這是抗議者連續第三周走上街頭，抗議地點遍布巴黎、蒙彼利埃、波爾多、馬賽、尼斯等100多個城市。法國內政部官員表示，全國各地有超過20萬人參與抗議。

民意調查顯示，法國多數民眾贊成實施健康通行證做法，但也有部分人堅決反對該措施，走上街頭表達不滿。 法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）試圖以不同角度看待抗議人數。他對《巴黎人報》表示：「我看到的是400萬人在總統演說後接種疫苗，你看到的示威者並不佔多數。」

在此前的抗議活動中出現了極右翼人士及「黃背心」運動支持者的身影，其他抗議者則聲稱健康通行證將使其自由受限。反歐盟的法國共和聯盟黨主席阿塞利諾（Francois Asselineau）敦促抗議者與「荒謬、不公正、扼殺自由」的健康通行證作鬥爭。他本人則因感染新冠肺炎不會參加抗議活動。

多數法國人支持健康通行證

許多法國民眾采取了更務實做法，決定接種疫苗以避免在8月暑假期間被排除在社交生活之外。超過52%的法國人口已經接種疫苗。62%的法國人支持健康通行證措施，贊成醫護人員必須接種疫苗的比例甚至高達69%。

由於高傳染性的Delta變種病毒快速蔓延，法國的新冠感染人數呈上升趨勢，周五通報的新增感染人數為24000人。根據法國社會事務及衛生部委托進行的最新研究，未接種疫苗者佔新住院人數（含重症監護）近85%，佔新冠相關死亡者的78%。自新冠疫情爆發至今，法國已有近11.2萬人死於新冠肺炎。

德國法院禁止示威活動

另一方面，柏林當局禁止預定於本周末舉行的反封鎖大型示威活動。法院官員表示，由於擔憂Delta變種引發的感染上升，所以禁止抗議活動。

柏林行政法院法官拒絕批准參加人數逾2萬人的13場示威活動，包括「橫向思考者」（Querdenker）組織的反封鎖運動。該禁令獲得柏林-布蘭登堡高級行政法院支持。

組織方透露，22500人已登記參加上述集會。另一場原定於周日舉行的3500人游行也遭到禁止。

（美聯社、德新社、路透社）

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