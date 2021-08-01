快訊

用安博看盜播奧運被抓包 黑人陳建州道歉了

潛艦國造正式邁入下階段 助台造艦直布羅陀GL公司約滿離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Delta風暴侵襲亞洲 日、泰確診破紀錄

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
新冠疫苗可以降低感染可能性，但可能無法降低感染後的疾病傳播力。（Photo by Asian Development Bank on Flickr under CC2.0）
新冠疫苗可以降低感染可能性，但可能無法降低感染後的疾病傳播力。（Photo by Asian Development Bank on Flickr under CC2.0）

Delta變種病毒席捲亞洲，多處出現創紀錄確診數，且疫苗可能無法抑制病毒傳播。一份美國疾管署的文件指出，Delta變種病毒的傳播力極強，且疫苗可能無法降低接種者「感染後的傳播力」。專家強調，接種疫苗對於「避免感染」仍然效果良好，但因疫苗有其缺陷，可能引起民眾的不信任感。

多處感染數破紀錄

路透社指出，奧運主辦城東京、泰國和馬來西亞等過去疫情控制相對良好的地區，均在周六暴增前所未有的單日確診數，且確診者絕大多數都是感染 Delta 變種病毒。

其中，東京單日確診數達到4,058例，其中21例與奧運參與者（運動員、教練、隨團人員等）相關；自7月1日起，與奧運相關確診數累計共 241 例。面對疫情增溫，日本也再度將緊急狀態警示區擴大到東京周圍數個縣市，並延長至 8 月底。

馬來西亞部分，週六的單日確診數則高達17,786例，同樣創下該地區的新高；泰國則達到單日確診數18,912例，死亡數則高達178例，均創下當地紀錄，且該國政府說，Delta 病毒感染者佔確診者中的六成以上，在曼谷地區，比例則高達八成以上。

Delta傳染力強

面對亞洲再度爆發的疫情，泰國醫學部總幹事蘇帕基西里拉克（Supakit Sirilak）指出，Delta 變種病毒並沒有其他變種病毒那樣致命、造成高死亡率，但其傳播力不容小覷，比起過往的變種病毒更容易傳播。

華盛頓郵報進一步引用美國 CDC 的資料指出，Delta 變種的傳播力堪比水痘，並指出「不論是否接種疫苗，Delta變種病毒的感染者疾病傳播能力可能都一樣強大。」

因此，該報告建議，不論有沒有接種過新冠疫苗，均需在公共場合配戴口罩，以降低病毒傳播的風險，但此一措施勢必造成疫苗接種者的反彈，可能傷害疫苗的公信力與民眾信心。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全球景氣展望 高盛趨保守

Delta變異株肆虐 亞洲疫情加劇

南投教育產業工會要求盡快完成國高中教師疫苗接種

陸專家：不同技術路線疫苗不能混打 第3劑研究中

相關新聞

英警告：血氧機對深膚色新冠肺炎患者準確率較低

英國國家衛生機構今天警告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染者在家自我監控血氧濃度的裝置，可能對膚色較深者顯示...

官員訪問帶疫苗 美積極布局東南亞

美國國務卿布林肯下周往訪東南亞國家，隨身攜帶2300萬劑疫苗為禮！國務院31日透露，布林肯將於下周到東南亞，與東協國的外交部長會面，並前往緬甸、柬埔寨、寮國與泰國等國家訪問，隨他而來的2300萬劑疫苗，其中優先提供越南300萬劑莫德納疫苗。因為中國的關係，美國比過去還更重視東南亞。

超過去年疫情高峰！佛州單日新增破2.1萬例 再創新高

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)公布的資訊，佛羅里達州7月30日的新冠肺炎新增確診案例達2萬1683例，創自去年疫情...

大陸南京疫情波及10省 專家：估計仍會擴散

大陸此波由江蘇南京傳開的疫情，已擴散最少十省，前日再增三十宗本土確診病例。港媒報導，上海等多地機場宣布對大陸乘客重啟健康...

美CDC：應把Delta當成新病毒

美國聯邦疾病防治中心（ＣＤＣ）七月卅日公布的報告警告，Delta變種病毒恐導致更嚴重病症，而且可能像水痘一樣容易傳染，呼...

疫情擋不住 大陸限制「非必要不出省、不離市」

大陸近期本土疫情擴散多省，形勢嚴峻，大陸全國廿九省市發布緊急通知，提醒居民「非必要不出省、不離市」。大陸國家移民管理局證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。