Delta風暴侵襲亞洲 日、泰確診破紀錄

Delta變種病毒席捲亞洲，多處出現創紀錄確診數，且疫苗可能無法抑制病毒傳播。一份美國疾管署的文件指出，Delta變種病毒的傳播力極強，且疫苗可能無法降低接種者「感染後的傳播力」。專家強調，接種疫苗對於「避免感染」仍然效果良好，但因疫苗有其缺陷，可能引起民眾的不信任感。

多處感染數破紀錄

路透社指出，奧運主辦城東京、泰國和馬來西亞等過去疫情控制相對良好的地區，均在周六暴增前所未有的單日確診數，且確診者絕大多數都是感染 Delta 變種病毒。

其中，東京單日確診數達到4,058例，其中21例與奧運參與者（運動員、教練、隨團人員等）相關；自7月1日起，與奧運相關確診數累計共 241 例。面對疫情增溫，日本也再度將緊急狀態警示區擴大到東京周圍數個縣市，並延長至 8 月底。

馬來西亞部分，週六的單日確診數則高達17,786例，同樣創下該地區的新高；泰國則達到單日確診數18,912例，死亡數則高達178例，均創下當地紀錄，且該國政府說，Delta 病毒感染者佔確診者中的六成以上，在曼谷地區，比例則高達八成以上。

Delta傳染力強

面對亞洲再度爆發的疫情，泰國醫學部總幹事蘇帕基西里拉克（Supakit Sirilak）指出，Delta 變種病毒並沒有其他變種病毒那樣致命、造成高死亡率，但其傳播力不容小覷，比起過往的變種病毒更容易傳播。

華盛頓郵報進一步引用美國 CDC 的資料指出，Delta 變種的傳播力堪比水痘，並指出「不論是否接種疫苗，Delta變種病毒的感染者疾病傳播能力可能都一樣強大。」

因此，該報告建議，不論有沒有接種過新冠疫苗，均需在公共場合配戴口罩，以降低病毒傳播的風險，但此一措施勢必造成疫苗接種者的反彈，可能傷害疫苗的公信力與民眾信心。

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