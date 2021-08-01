防疫健康碼 中國普推電子通行證

針對疫情下民眾如何安心出入公共場所，防疫學會理事長王任賢建議，指揮中心應儘快推出手機「健康碼」，內含個人疫苗接種紀錄、篩檢陰性證明等資料，以便為產業開放開綠燈。放眼中國，去年就已推出健康碼，作為需要出示該證明場所的通行證，目前幾乎全國都在使用。

健康碼分紅、黃、綠

中國科技巨頭阿里巴巴總部的所在地杭州，率先在2020年2月7日提出推動健康碼。2020年2月11日，阿里巴巴集團子公司螞蟻金服與杭州市人民政府合作開發健康碼，在2020年4月份左右時，推行至幾乎全國都在使用。

林姓台商受訪時表示，健康碼不侷限於在某一個程式上有功能，而是以手機為出發點，只要有使用微信、支付寶等軟體，都能生成健康碼。申請人通過填報個人資訊健康狀況、旅遊史、居住地，以及是否接觸過疑似或確診新冠肺炎病患等問題，自動生成二維條碼（QR Code），分紅、黃、綠三種顏色，作為判斷個人能否通行的標準，綠色風險最低，紅色則最高。

與實聯制作用類似

林姓台商說，不同城市間會有不同的健康碼，但運營商的資料都是共通的。他進一步解釋，健康碼與實聯制的作用類似，只是行動原理不太一樣，實聯制是先記錄民眾的足跡，之後若有確診，再告知與確診者有過接觸的民眾，而健康碼則是先根據行動軌跡，預判是否有跟確診者接觸過，或一旦跟確診者接觸過，就先將通行權封閉。

關於健康碼的管理問題，林姓台商說，過去一年也曾出現因為距離疫區太近，不是在疫區的民眾因接收到疫區的信號，綠碼變為紅碼的案例存在，若遇到這種情況，可以進行申訴，求助相關單位處理。

健康碼爭議

近日中國的南京疫情，也發生了健康碼管理問題，不少南京市民的健康碼一夜之間由綠變黃，部分人又由黃變綠，而且並未得到有關單位的說明。不明的健康碼管理，令困在疫情中的南京市民，增添更多生活上的不便。

健康碼利用資料數據來規範人民的日常生活，決定民眾是否該被隔離，或是能否進出公共場所，被中國官方認為在抗疫期間發揮至關重要的作用。先前浙江省杭州市政府曾宣布，預計推出「常態性健康碼」，並以此建立個人評分信用制度。但消息一出，在中國引發不小的爭議，很多民眾擔憂此舉不僅會侵犯個人隱私，更會導致潛在的歧視。

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