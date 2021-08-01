官員訪問帶疫苗 美積極布局東南亞

美國國務卿布林肯下周往訪東南亞國家，隨身攜帶2300萬劑疫苗為禮！國務院31日透露，布林肯將於下周到東南亞，與東協國的外交部長會面，並前往緬甸、柬埔寨、寮國與泰國等國家訪問，隨他而來的2300萬劑疫苗，其中優先提供越南300萬劑莫德納疫苗。因為中國的關係，美國比過去還更重視東南亞。

爭取東南亞支持

根據《半島電視台》報導，布林肯下周將會參加東協國外長峰會，並分別訪問緬甸、柬埔寨、寮國、越南與泰國。《半島》指出，過去美國大多是派遣資淺官員到東南亞磨練，因此由國務卿親自出席外長峰會，在美國外交上是頗為重大的突破，代表美國對東南亞的重視程度提升。

拜登上任後，美國官員出訪東南亞的頻率也比過去高，副國務卿雪曼在前往中、俄前，在5、6月分別訪問過印尼、柬埔寨與泰國；國防部長奧斯汀本周則已訪問菲律賓與越南，而副總統哈里斯之後也將訪問新加坡與越南，可見拜登希望能增強拉攏東協國家的力道，過去這些國家相當支持中國。

此外，日本、澳洲、印度與美國曾於3月簽署協議，要提供6億人口的東南亞10億劑疫苗的計畫，因為印度的疫苗出口禁令而告急，美國只好增加自己運往東南亞的疫苗數量，包括下周會有2300萬劑疫苗將運往東南亞，其中越南的300萬劑莫德納在當地時間1日已經到貨。

緬甸問題燙手山芋

最後，美國政府對於人權的關注也遠勝於川普時期，因此緬甸軍政府政變的問題，恐將也會是布林肯此次東南亞之行的重點。美國針對軍政府逮捕前國務資政翁山蘇姬，進行了官員與國營公司的制裁，布林肯也曾呼籲東協各國施壓緬甸恢復民主，但後來無疾而終。

不過《亞洲新聞台》提到，近日有專家警告緬甸的疫情如果不好好控制的話，恐因變種病毒造成兩周內全國有1半人口遭感染（2700萬人），加上緬甸近日遭遇暴雨，聯合國形容當地正形成疫情爆發的「完美風暴」，因此外界也關注美國將如何處理緬甸問題。

【更多精采內容，詳見 】