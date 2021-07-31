南京疫情殃及多省市 衛健委：短期仍有擴散風險

中國這波從南京祿口機場而起的本土COVID-19疫情已蔓延多省市，官方今天指出，南京疫情短期內仍有擴散風險。截至目前，中國7月累計新增本土確診328例，已接近前5個月的總和。

陸媒新京報今天報導，近期從南京祿口國際機場、到湖南張家界景區、再到常德遊船，南京疫情傳播鏈進一步延長。截至30日，南京疫情傳播鏈已擴及200人，涉及遼寧、北京、江蘇、安徽、湖南、四川、廣東、重慶、福建等多個省市。

另據澎湃新聞，中國國務院聯防聯控機制下午在北京舉行記者會，介紹疫情防控和疫苗接種有關情況。

據報導，中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，南京本輪疫情有3個特點：由Delta變異株引發，傳播速度快、轉陰時間長；疫情發生於暑期，景區人員聚集；發生地是人口密集且流動量很大的國際機場。

賀青華說，這3個特點導致疫情已向省內其他地市或省外擴散，「南京此輪疫情短期內仍有擴散風險」。

中國疾控中心研究員馮子健也在會中指出，Delta變異株傳播能力明顯增強，有可能導致疾病嚴重程度增加，有研究顯示感染Delta變異株的患者住院風險增加了2.6倍。

此外，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，本月以來，中國大陸日均新增境外移入確診27例，外方輸入壓力持續增大，近期境外移入引發的本土聚集性疫情已先後波及多個省份。

米鋒指出，截至目前，中國7月累計報告新增本土確診328例，接近此前5個月的總和；已有14個省份報告新增本土確診病例或無症狀感染者。

米鋒說，國務院聯防聯控機制綜合組已先後派出由國家健康委，國家疾病預防控制局官員帶隊的專家組，赴南京、張家界等地指導疫情處置和醫療救治工作。