新冠感染率上升 德國收緊入境規定

出於對假期新冠病毒感染率上升的擔憂，從8月1日起，德國要求所有未接種疫苗的入境旅客都要出示陰性檢測報告。這一新措施周五（7月30日）獲得了德國聯邦內閣的批准。

新規定怎麼說？

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）說：所有進入德國的未接種疫苗的人此後都必須接受檢測——無論乘飛機、汽車還是火車入境。藉由這一措施，我們將減少通過入境者帶來更多感染病例的風險。」

該規定適用於所有12歲及以上未接種疫苗的旅客。跨境通勤人士和過境旅客可以免於檢測。已經接種疫苗或者感染後康復的人士也可以免於檢測。

自民黨議員克林格（Marcel Klinge）對此新措施持批評意見，認為這將損害旅遊業。此前，未接種疫苗的旅客只有在乘坐飛機抵達德國時才需要出示新冠病毒陰性檢測報告。通過公路、鐵路或航運入境的旅客則不必檢測。但是，對於從巴西等「高風險」 國家進入德國的旅客要求更加嚴格，所有人必須接受測試，即便已經接種疫苗。

Delta變異毒株令人擔憂

新冠Delta變異毒株被認為比原始毒株更具傳染性，德國當局對此越來越擔心。自7月初以來，德國境內新冠感染病例一直在緩慢上升，周五確認有2454新增感染病例。超過一半的德國人已經完成疫苗接種。作為對抗疫情的重要手段，施潘和其他官員鼓勵民眾接種疫苗。

Delta變異毒株已經導致鄰國法國的感染病例激增。法國總理卡斯泰因說該國正在經歷第四波疫情襲擊。義大利國家衛生研究所（ISS）周五說，截至7月20日，Delta變異毒株感染已經佔感染病例中的絕大多數。

(法新社、路透社、美聯社、德新社)

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