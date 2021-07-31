新冠病毒變體Lambda蔓延拉美 

（德國之聲中文網）Lambda病毒變體又被稱為C.37或安第斯變種。這個新病毒變體的名字或許很快將佔據世界各大媒體的頭條。今年6月，世界衛生組織（WHO）將lambda列為“值得注意的病毒變體”（Variants of Interest，簡稱VOI），因為多國同時發現多例感染這種病毒變體的病例。

目前全球已有29個國家發現感染Lambda病毒變體的病例，其中7個國家——巴西、哥倫比亞、厄瓜多爾、墨西哥、阿根廷、秘魯和智利——都在拉丁美洲。該毒株首次於去年8月在秘魯被發現；在不到一年的時間內，它已成為那裡主要傳播的新冠病毒類型，佔秘魯感染病例的 90%以上。 在智利，每三個新增新冠確診病例中，就有一個感染了Lambda病毒變體。

世衛組織病毒學家曼德茲-裡科（Jairo Mendez-Rico）告訴：“目前還沒有跡象顯示，Lambda病毒變體更具攻擊性。它可能表現出更高的感染率，但我們還沒有足夠的可靠數據將其與Gamma或Delta病毒變體進行比較。”

接種疫苗仍是對抗變種病毒的最有效手段

Gamma和Delta與此前發現的Alpha和Beta一樣，被世衛組織列為“引發關切的病毒變體”（Variant of concern, 簡稱VOC）。它們的傳播能力和致病性明顯更強，而且更難防控。

世衛組織的曼德茲-裡科認為，對抗所有新冠病毒變體的最有效手段依舊是是接種疫苗，他介紹：“我們批准的所有疫苗都可有效對抗目前在全世界傳播的新冠病毒變體，現在沒有理由認為它們針對Lambda的效力會較低。”

Lambda也許只是個開始？ 許多科學家預計，當世界80%的人口都接種疫苗後，新冠大流行才會結束。 在此之前，像Lambda這樣的病毒變種可能會層出不窮。

然而，曼德茲-裡科也帶來了令人稍感安慰的消息：“雖然不排除相關的可能性，但是現在尚無證據表明這些變體更危險或有更高的致死率。新冠病毒在其進化過程中很可能會變得更具傳染性，但同時對宿主（即人類，編者注）的危害不會更大。”

Lambda在秘魯開始流行“不足為奇”

談到有關Lambda的問題，津山（Pablo Tsukayama）經常會成為被訪問對象。這位秘魯卡耶塔諾·埃雷迪亞大學（Cayetano Heredia University）的微生物學家幾個月來一直在追蹤那裡的新冠病毒變體。他與該大學的團隊通過基因組測序來追蹤病毒變體的傳播。

他說：“去年12月，我們只有200個病例是由Lambda所引起的，到3月底，它已經佔到利馬所有病例樣本的一半，現在全國範圍內的新增病例中，與Lambda變種病毒有關的病例已超過80%。Lambda在極短的時間內成為秘魯的主導變體。”

該變種迅速取代了所有目前被世衛組織視為更危險的變種，甚至超過了最早在鄰國巴西發現的的Gamma變種，又稱P.1。

津山說，Lambda的傳染性更強，而且還在秘魯找到了開始流行的完美條件：“我們的新冠死亡率是全球最高的，一種變體起源於這裡確實也不足為奇。” 該國累計新冠死亡病例數已超過19.5萬。

南美洲面臨第三波疫情

整個拉丁美洲累計新冠死亡病例已超過100萬例，成為新的疫情中心。在哥倫比亞，具有高度傳染性的變體B.1.621已經在傳播。

不堪重負的衛生系統、為了生存而被迫從事“非正式”工作的大部分人口無法遵守防疫措施，以及缺乏疫苗，這些都是病毒變體得以肆虐的因素。

“智利（正如烏拉圭，編者注）已經為60%以上的人口接種了疫苗，但這在南美洲是一個例外”，秘魯微生物學家津山說，“南美洲在7月至9月之間可能會出現第三波疫情，新的變種也可能會在今年冬天出現，它們不一定更危險，但肯定會更具傳染性。”

新冠大流行需要全球解決方案

在6月初舉行的“疫苗峰會”上，數十個國家承諾將捐出近24億美元給“新冠肺炎疫苗實施計劃”（COVAX），使得該計劃獲得的總捐款達96億美元。COVAX的目標之一是明年年初向92個低收入經濟體提供18億劑疫苗。世界似乎正慢慢意識到，新冠大流行病需要全球解決方案。

“富國現在只能是盡快將盡可能多的疫苗運往較窮的國家，否則病毒變體會不斷出現，“津山強調：“正如新冠期間的流行語：’在所有人都安全之前，沒有人是安全的’。”

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