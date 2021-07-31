水災剛過 鄭州又發現多起COVID-19疑似病例

河南鄭州市水災剛過，還在清理恢復中，又發現COVID-19的無症狀感染者及疑似病例，並有多起疑似病例。相較於水災中官方被批評防汛不力，鄭州市政府今天召開緊急會議針對疫情安排部署。

根據鄭州市委宣傳部微博「鄭州發布」，30日，鄭州市排查發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒無症狀感染者1例；31日上午，召開全市疫情防控工作緊急會議，作出緊急部署。

鄭州市委書記徐立毅說，除已確診無症狀感染者病例外，又發現多例疑似病例，防控形勢十分嚴峻。在做好災後恢復重建工作的同時，要「迅速打響疫情防控阻擊戰」，展開疫調、核酸檢測，及時做好資訊發布，引導民眾減少外出活動。

鄭州市在20日的大暴雨中，發生地鐵大水倒灌以及京廣路隧道淹水的災難，近日官方公布的河南省此次水災99名罹難者中，多數在鄭州。徐立毅的能力和仕途受到關注。

媒體人朱順忠26在網上發文說，鄭州主要官員在這次水災的表現有目共睹，判斷失誤、執政能力讓人大跌眼鏡，「請中央為鄭州換帥」。但文章很快就被下架。