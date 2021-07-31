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中國30日新增確診55例 南京疫情傳播逾200人

中央社 / 台北31日電
圖為大陸南京市建鄴區一小區對進出口實行嚴格管控。新華社
圖為大陸南京市建鄴區一小區對進出口實行嚴格管控。新華社

中國30日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例55例，其中有30例是本土病例，有6個省分都出現病例，南京疫情傳播鏈至今已有超過200人感染。

根據中國國家衛生健康委官網，30日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例55例，其中，境外移入病例25例：雲南9例，上海8例，天津3例，浙江2例，福建2例，廣東1例。另有1例在上海的疑似病例。

新增本土病例30例：江蘇19例，湖南6例，重慶2例，遼寧1例，福建1例，四川1例。

新京報報導，從南京祿口國際機場，到湖南張家界景區，再到常德遊船，南京疫情傳播鏈進一步延長。截至30日，南京疫情傳播鏈已超200人，涉及遼寧、北京、江蘇、安徽、湖南、四川、廣東、重慶、福建等多個省市。

在全國疫情方面，境外移入現有確診病例672例，現有疑似病例2例，累計確診病例7410例。

30日，新增無症狀感染者19例，其中境外移入7例，本土12例，其中湖南10例，福建2例；尚在醫學觀察的無症狀感染者423例。

截至30日，中國大陸現有確診病例971例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2930例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者108萬7011人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬8395人。

香港特別行政區累計確診1萬1984例，其中出院1萬1712例，212人病亡；澳門特區59例，出院54例。

新冠肺炎 COVID-19

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