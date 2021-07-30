中國29日新增確診64例 本土疫情延燒到北京
中國29日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例64例，其中境外移入43例，本土病例21例；另有1個新增疑似病例。北京連續兩日都各出現1例本土確診者。
根據中國國家衛健委網站，29日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例64例，其中境外移入病例43例，分別是：雲南21例，廣東9例，上海7例，福建3例，遼寧1例，山東1例，四川1例。
本土病例有21例，分別是：江蘇18例，湖南2例，北京1例；新增疑似病例1例，為在上海的境外移入病例。
南京20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，已蔓延至15省26市；其中，首都北京已出現2例確診者。
境外移入現有確診病例660例，現有疑似病例2例，累計確診病例7385例。
新增無症狀感染者25例，其中境外移入17例，本土8例，分別是：江蘇4例，湖南4例；尚在醫學觀察的無症狀感染者419例。
截至29日，中國大陸現有確診病例932例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2875例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者108萬4620人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6569人。
香港特別行政區累計確診1萬1982例，其中出院1萬1709例，死亡212例，澳門特別行政區累計確診59例，出院54例。
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