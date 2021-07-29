Delta擴散132國 全球確診將破2億

新冠肺炎Delta變種病毒已擴散至132個國家及地區！世界衛生組織的最新數據顯示，上週全球新冠確診數增加8%，超過380萬例，全球新冠死亡人數也大幅攀升，較上週上升21%，超過6.9萬人。世衛組織警告，若這些趨勢繼續下去，未來2周全球通報的累計病例數恐超過2億。

確診恐將破2億

根據《聯合國新聞》報導，世衛組織的最新數據顯示，美洲和西太平洋地區的新冠確診病例大幅上漲，增幅分別達30%和25%。這導致新冠死亡人數整體大幅攀升，較上週上升21%，超過6.9萬人。世衛組織指出，若這些趨勢繼續下去，未來2週全球通報的累計病例數可能將超過2億。

世衛組織表示，在過去7天裡，美國通報的新增病例數最多，新增染疫人數超過50萬，增幅高達131%。緊隨其後的是巴西，新增32萬4334例確診，印尼新增28萬9029 例確診，英國新增28萬2920 例確診，印度則新增26萬5836例確診。

四種疫苗80%可防重症

在世衛組織指定為「應關注變異株」的四種新冠變種病毒中，Alpha變種病毒目前已擴及182個國家及地區，Beta變種病毒出現於131個國家及地區，Gamma變種病毒出現於81個國家及地區，Delta變種病毒則已擴散至132個國家及地區。

另外，世衛組織的報告指出，總體來說，疫苗對感染者發展為重症、住院和死亡的效力高於對非重症，阿斯利康（AZ）、莫德納、輝瑞和科興疫苗對防重症的效力估計都在80%以上。

MarketWatch報導，根據約翰·霍普金斯大學的數據顯示，截至28日，全球新冠累計確診數上升至1.956億以上，染疫死亡人數則攀升至418萬以上。

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