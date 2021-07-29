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緬甸內亂醫療停滯 聯合國籲停火抗疫

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

內亂導致醫療停擺，緬甸急需外國防疫物資援助。緬甸軍政府對於醫護人員的壓迫，導致其新冠肺炎防疫工作停滯不前，且防疫物資嚴重不足。聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯強調，緬甸急須國際物資與其他促使內亂停火的援助，否則疫情可能會向周邊國家擴散。

內亂使醫療停擺

緬甸軍政府對於醫護人員極不友善，且常以參與叛亂為名，逮捕或暴力脅迫醫護，導致當地醫療幾乎全面停擺，新冠疫苗涵蓋率停滯不前，再加上當地氧氣缺乏，自自 6 月 1 日以來，已有 4,629 人染疫死亡。

安德魯斯對衛報指出，緬甸正逐漸成為「新冠肺炎的超級傳播者」，內亂造成的醫療停滯，使得 Delta 變種病毒在緬甸造成更大的傷害，呼籲各國政府迅速採取應對行動，提供協助或防疫物資，否則緬甸邊境的疫情也將面臨失控。

安德魯斯也提到聯合國安理會在 2 月的一項決議，其內容要求緬甸發生武裝衝突的地區即刻停火，讓醫療人員為民眾施打新冠疫苗，強調各國應該就緬甸危機，重申該決議，也能為接下來的國際援助鋪路。

緬甸向外求援

自軍方於 2 月 1 日罷免翁山蘇姬領導的民選政府以來，緬甸一直處於內亂的混亂狀態，軍隊與新組建的民兵之間經常發生抗議和武力衝突。美國、英國等國家也因此對緬甸軍政府實施制裁，但政變和鎮壓民主抗議活動的過程中，已造成數百人死亡。

近日緬甸軍方統治者一反過去封閉、拒絕外援的態度，正在尋求與國際社會加強合作，盼能阻止疫情持續失控。緬甸近七日平均新增確診人數多達 5,507 人，路透社進一步指出，自 6 月以來，緬甸的感染人數激增，週三報告了 4,980 例病例和 365 例死亡，其中醫務人員和葬禮服務人員的傷亡人比例極高。

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