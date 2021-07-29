疫苗分配不均 非洲單月百萬人染疫

新冠肺炎爆發至今已經超過1年，許多非洲國家因買不到疫苗、COVAX供貨延遲、冷鏈設備不夠完善等因素，疫苗覆蓋率仍低，加上Delta病毒肆虐，一個月內就暴增100萬人染疫。儘管七大工業國集團、歐盟等都承諾會捐贈疫苗，但要讓非洲在短時間內提升疫苗覆蓋率，以對抗Delta病毒傳播，仍是緩不濟急。

非洲接種率極低

新冠肺炎Delta病毒已在全球超過104個國家出現其蹤跡，各國紛紛加快疫苗接種腳步，但仍有許多非洲國家的疫苗接種率極低。根據《CNN》報導，世界衛生組織的數據指出，截至7月27日，馬利、尼日、衣索比亞等非洲國家，平均每100人接種劑量幾乎為零。

《日經亞洲》報導，7月中旬非洲累計確診病例達600萬人，短短一個月增加100萬人，之前從 400萬增加到50萬花費三個月。非洲染疫人口高，最主要的原因是疫苗接種率低，僅1.5%的人口完整接種疫苗。

接種率低3原因

非洲疫苗接種率可歸納3項原因：一、歐盟、美國等富國超訂疫苗，讓窮國買不到；二、許多非洲國家缺乏購買疫苗的資金，仰賴COVAX全球疫苗共享計畫，其中許多劑量原定來自印度血清研究所，因印度疫情大爆發，導致COVAX供貨延遲；三、非洲國家普遍高溫，而輝瑞、BNT及莫德納疫苗都需要「低溫配送」，若要進行大規模接種，冷鏈設備也是一大挑戰。

對此，世衛組織多次呼籲、甚至批評富裕國家，應釋出過剩的新冠疫苗，協助窮國家加速提高疫苗覆蓋率。世界銀行、國際貨幣基金、世衛與世貿等四大國際組織7月也曾發表聯合聲明，呼籲G20國應該分享更多疫苗，包括確保發展中國家在2021年至少能共享10億劑疫苗。

富國承諾捐疫苗

歐盟先前承諾要捐贈1億6000萬劑給最弱勢國家，但據《路透社》22日報導，迄今歐盟僅交付400萬劑，兌現比例不到3%。《The Africa Report》指出，美國21日宣布，將捐贈中非、尼日等7個非洲國家疫苗，個別國家得到15萬至30 萬劑，中國在前一週也已捐贈非洲國家400萬劑疫苗。

據新華社報導，中國外交部國際經濟司副司長郭學軍9日曾表示，中國迄今已向全球100多個國家和國際組織提供5億劑新冠疫苗和原液，相當於當前全球新冠疫苗總產量的六分之一。

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