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AZ打第一劑疫苗血栓機率曝光 第二劑後更低

中央社 / 倫敦28日綜合外電報導
英國藥廠AZ 28日表示，施打旗下COVID-19疫苗第一劑後，會有出現罕見血栓併血小板低下症候群的額外小風險，但施打第2劑後則無。路透
英國藥廠AZ 28日表示，施打旗下COVID-19疫苗第一劑後，會有出現罕見血栓併血小板低下症候群的額外小風險，但施打第2劑後則無。路透

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）今天表示，研究顯示，施打旗下COVID-19疫苗第一劑後，會有出現罕見血栓併血小板低下症候群的額外小風險，但施打第2劑後毫無這種額外風險。

路透社報導，這項由阿斯特捷利康領導並出資的研究，發表在「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊。AZ表示，施打他們的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第一劑後，出現血栓併血小板低下症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome，TTS）的估計機率是每百萬人有8.1例。

阿斯特捷利康並指出，施打第2劑AZ疫苗後，出現TTS的機率是每百萬接種人口有2.3例，和未接種疫苗人口出現這類症狀的機率相當。AZ疫苗是與英國牛津大學（Oxford University）共同研發，品牌名稱是Vaxzevria。

AZ疫苗因注射後出現極少數嚴重副作用病例，包括TTS，導致若干國家限制使用或一度停用這種疫苗，並引發監管單位對相關問題展開調查，要求附上警語。

歐洲聯盟（EU）藥品監管當局持續調查3月以來的TTS病例，發現可能與AZ疫苗及美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）的單劑COVID-19疫苗有關聯。不過，歐盟當局最後仍認為，整體而言接種這2支疫苗的利大於弊。

阿斯特捷利康表示，今天公布的研究結果，是依據他們的全球安全資料庫資訊，計算截至4月30日的通報病例，且在接種第一或第2劑疫苗後14天內發病。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗

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