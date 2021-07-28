傳北京有外交人士確診 飯店緊急封鎖
中國北京市東城區金寶街上一間酒店傳出有外交人員PCR核酸檢測為陽性，經診斷為無症狀感染者，該酒店因此遭到封鎖。
官方通報沒有說明這名外交人員身分，不過有暱稱「J1-orb」的網友在微博上表示，確診外交人員是非洲某國的副總統，但這位副總統入境時沒有按照程序隔離，而是在採檢結果出來之前，就直接被安排住進飯店。
目前在微博搜尋「J1-orb」得不到結果，疑似帳號遭關閉。據星島日報今天報導，「J1-orb」在微博中描述，週日早上7、8點就看見救護車和防護線，但9點多才封鎖飯店，不讓進出。
「J1-orb」在微博上批評斥酒店「對當天住客隱瞞酒店疫情正常辦理入住、外賓確診卻正常安排入住、酒店管控力度非常極其差」。
目前這間飯店酒店所有住客、約400多人必須集中隔離21天。星島日報記者在現場看到，酒店周圍有防護線，人員不得進出，大批公安及警車守門。記者詢問是否因為疫情原因不讓進，公安人員表示「這你就別問了，如果需要訂酒店請去對面，這裡不開放」。
在酒店門口，有大量住客被攔住不讓出去，住客情緒激動地吵鬧。而酒店所在的金寶街路口，公安設置鐵柵限流通行，導致該路段交通堵塞。
北京「健康東城」官方稍晚發布，25日8點55分，一名入境外交人員因醫療需要，到本區某醫療機構進行入院前例行核酸採樣，隨後轉運至附近某酒店等候檢測結果，期間在房間未外出。
11點20分，醫療機構報告其檢測結果為陽性。有關部門隨即啟動應急處置預案，將感染者轉至定點醫院，並開展流行病學調查、相關人員和場所管控、採樣檢測及環境消殺等工作。該外交人員目前經診斷為無症狀感染者。
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