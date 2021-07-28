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英勞動力短缺 決放寬特定職業檢疫

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
英國目前約有2600萬人下載了可追蹤新冠肺炎的手機App「NHS Covid-19」。 (螢幕截圖)
英國目前約有2600萬人下載了可追蹤新冠肺炎的手機App「NHS Covid-19」。 (螢幕截圖)

由於餐廳和其他企業的員工因進行自主隔離，導致人手嚴重不足，英國決定將放寬特定職業人員的新冠肺炎檢疫規定。英國政府27日宣布，警察及消防員等特定職業人員若已完整接種疫苗，自8月16日起可以每日自我監測來取代自主隔離。

放寬檢疫規定

根據《美聯社》報導，英國目前約有2600萬人下載了可追蹤新冠肺炎的手機App「NHS Covid-19」。若下載者曾和新冠確診者接觸，該App會通知下載者進行10天自主隔離。但英國近來每日新增數萬例確診，該App已導致餐廳和其他企業的員工嚴重缺勤。

英國已完整接種疫苗者，自8月16日起可以每日自我監測來取代自主隔離。目前許多企業都希望可以將實施日期提前。英國政府上週已宣布邊境管制人員、警察及消防員等可以自我監測取代隔離，如今又擴大至垃圾收集員、獸醫及監獄工作人員等職業，之後還將設立2000個檢測站，以滿足檢測需求。

染疫住院數續增

《天空新聞台》報導，工商界人士一直呼籲制定豁免條款，同時警告，所謂的「疫情」造成的工作人員短缺，正對英國國民保健署（NHS）、警察、超商等多個部門產生連鎖反應。

英國已於7月19日解除大部分防疫限制，包括強制戴口罩等規定。目前英國感染新冠肺炎的住院和死亡人數持續增加中，但仍遠低於之前高峰期的人數。然而，當局警告，7月19日結束限制的影響尚未在數字中體現出來。首相強森提醒民眾仍須保持謹慎。

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新冠肺炎 COVID-19 英國

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