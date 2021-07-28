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美Delta變種擴散 重頒口罩配戴令

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
美國重拾口罩配戴令，但學者對其效果並不樂觀。（網路截圖）
美國重拾口罩配戴令，但學者對其效果並不樂觀。（網路截圖）

未接種疫苗者將成為亂源，美國總統拜登考慮要求所有聯邦工作人員接種疫苗！拜登將近日美國疫情擴散，歸咎於部分民眾不願接種疫苗。但美國政府也因應疫情回溫，修改原已放寬的口罩配戴令，要求所有政府工作人員和記者在室內要全程配戴口罩。

口罩配戴令重啟

美國疾管署日前因國內疫苗覆蓋率快速上升，在 4、5 月期間分階段解除完整接種兩劑疫苗的民眾須隨時配戴口罩的要求，過去幾個月美國的每日新增確診病例數與死亡人數的確也穩步下降，但 Delta 變種病毒爆發後，美國疫情再升溫。

美聯社指出，多數新感染病例為未接種疫苗者，美國疾管署主任瓦倫斯基說，在早期 Alpha 變種佔主導地位時，已接種疫苗者即使染疫，病毒量通常也較低，較不可能大量傳播，但若感染具有高傳染性的 Delta 變種，「即使是接種疫苗的人，也有可能將這種病毒傳播給他人。」

因此，美國疾管署建議美國民眾，無論是否已接種疫苗，全國所有教師、教職員工、學生和來訪者都應在室內配戴口罩，白宮政府工作人員及記者則要全程配戴口罩。然而，多位公衛專家擔憂，經過 4、5 月的口罩解放時期，政府恐怕很難再讓配戴口罩成為常態，相關防疫措施恐以失敗告終。

考慮強制打疫苗<

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對於近日的美國升高的疫情，拜登將矛頭指向未接種疫苗者。他強調，「如果另外 1 億人也接種了疫苗，現在的美國會是另一個模樣」，也因此政府正在考慮，要求所有聯邦工作人員接種疫苗。

華盛頓郵報引述一位白宮官員的言論指出，此舉代表著美國對於 Delta 變種的打擊力道將快速升級，以目前的政策規劃來看，不願接種疫苗的官員不會遭到解雇，但勢必增加活動的限制。

此外，除拜登宣布白宮官員可能被要求接種新冠肺炎疫苗外，其他民間企業雇主也正在考慮類似的接種要求。美國平等就業委員會更於日前宣布，在不違反公民權利與相關法規的情況下，雇主有權要求其勞工接種新冠肺炎疫苗。

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