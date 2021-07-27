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擔憂疫情  美國繼續限制外國公民入境

德國之聲 / 德國之聲

出於對疫情的擔憂，美國繼續嚴格限制歐洲人和其他外國公民入境。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）明確表示，「因德爾塔（Delta）變異毒株，我們目前維持現行旅行限制。」她指出，新冠染疫數量正呈上升趨勢，未接種疫苗的人群首當其沖，「而且，未來幾周內非常可能會繼續下去。」她強調，盡管Delta變異毒株現在美國也居主導地位，但這並不意味著，讓美國有更多的Delta染疫者是正確舉措。在被問及相關限制將延續多久時，普薩基說，「沒有什麼規定是無限期的」，但目前尚無時間表。

基本關閉邊境一年有余

一年多前，美國對歐盟、英國、中國和伊朗公民基本關閉邊境，以後又增加了其它國家，其中包括巴西和印度。記者、學生和商務人士除外。

最近，為爭取取消限制，航空公司和旅游公司作了大規模宣傳。本月中旬，德國總理默克爾在白宮會晤拜登總統時也提出，望美方解除禁令。德國政府跨大西洋協調員拜爾（Peter Beyer）近日指出，放寬入境限制很重要，因為，德國企業在美國國內提供了數十萬就業機會。他表示，美國人需明白，「如果不再有來往，那麼，美國人的就業也會受到威脅」。

上月，歐盟敦促眾成員國逐步取消對來自美國和其它國家旅行者的限制。為此，德國重新許可來自美國的「包括旅游在內的所有出於合法逗留目者」入境。

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