疫情大爆發 越南力拼年底前取得1.7億劑新冠疫苗
在越南爆發最嚴峻的一波新冠疫情之際，河內當局宣布，將力拼到年底前取得多達1.7億劑新冠疫苗，並引述越南駐美國大使何金玉說法指出，美國捐給越南約500萬劑疫苗後，考慮贈送更多。
越南衛生部長阮清龍25日在國會表示，政府已確認可取得1.3億劑新冠疫苗，並致力於透過協商，另外取得4,000萬劑疫苗。越南新冠疫情近日不斷升溫，已迫使包括商業重鎮胡志明市、首都河內等地區宣布封城。
新聞網站NDH在25日報導，越南最大民營集團Vingroup JSC，正與美國Arcturus Therapeutics商談，尋求新冠疫苗技術移轉，但兩家公司對此拒絕做出回應。
阮清龍並表示，預計越南國內一家疫苗代工廠將在明年上半年開始運作，年產量有望超過1億劑。他也說，越南將從美國、日本和俄羅斯等三個國家取得疫苗生產技術，但未說明相關細節。
截至25日，越南的疫苗接種量超過450萬劑，該國衛生部統計，在全國9,800萬人口中，已有超過37.2萬人接種兩劑疫苗。
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