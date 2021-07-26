東京感染大圖解！東奧「中華隊」誰身處疫情熱區？

週二（20日）東京奧組委首席執行官武藤敏郎（Muto Toshiro）甚至揚言，若東京疫情持續惡化，將不排除最後一刻喊停奧運的可能性。

根據多家日媒的民調顯示，約六成的日本民眾，希望能夠取消奧運；更有不少贊助企業宣告退出，只因不希望呈現出「支持東奧」的企業形象。

不過，就現實層面出發，東京疫情真的已經失控到難以挽回的地步了嗎？又是多嚴峻的疫情，讓曾經以東奧為榮的日本人，竟也希望可以讓東奧就此喊停？

東京疫情究竟有多嚴重？《遠見》用五張關鍵圖表告訴你。

6/15 後，東京迎向第五波疫情

首先，最直觀的數據是「東京每日新增確診數」時隔半年，再次突破1800大關，且確診數量的增加幅度，為五波以來最快。

日本防疫對策分科會長尾身茂便指出，以目前東京的確診數增加速度，預計未來一週，病例可能成長兩倍，達到每日3000以上，到時，不僅將創下東京史上單日確診數，恐更造成東京醫療資源緊繃。

日本醫師會會長中川俊男則指出，由於這波疫情的病毒株，有六成以上是傳染力強的Delta變種病毒株，未來急速擴散的可能性大，總染疫人數也預計是的五波之最。

同時，東京的病毒傳染力關鍵指標「Rt值」，也在6月初開始上升。所謂「Rt值」指的是，隨著時間變化、防疫措施介入的狀況下，一名感染者可以將病毒傳染給多少人。

當「Rt值>1」時，即代表病毒傳播速度快過防疫速度，也將造成每日確診人數持續攀升。

遺憾的是，東京自6月20日突破「Rt值=1」之後，該指標便持續攀高，如今已來到1.37。

東京前途未卜，「未知感染源」增幅達150%

除了確診人數持續攀高，東京的「每日快篩陽性率」也持續提升，來到了2月以來的新高「10.7%」，即每檢測十例，就會抓出一例陽性。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，快篩陽性率的，可以看出防堵社區感染的成效；陽性率沒有下降，表示傳染鏈沒有阻斷，恐造成疫情持續升溫。

若進一步以台灣經驗作為比較，快篩陽性率10.7%，差不多是5月中旬，台北市快篩站陽性率的最高峰，足見時下東京疫情之嚴峻。

除此之外，東京確診個案中未知感染源的比例，也持續上升。

截至7月22日為止，東京不明感染源個案的增幅速度，已經來到了150%；亦即，相對於前一週，確診個案中找不到感染來源的個案數，足足多了1.5倍。

其中，每日不明感染源個案也都占總確診人數一半以上；若以台灣中央流行疫情指揮中心所訂定的警戒標準來看，也已達「四級警戒標準」，足以下令停止所有非必要活動。

中華隊兵分多路，誰在疫情熱區？

東京疫情持續升溫，即使號稱會做好最嚴格把關的「奧運防疫泡泡」，也在近日不斷失守。

根據奧運組織委員會，截至7月22日的統計指出，奧運相關人員的確診數字，已經來到91人，顯見再怎麼周密的把關，也難以杜絕在東京都內爆發的疫情。

不過「同區不同命」。雖然東京整體而言疫情險峻，但若細分東京各行政區便會發現，東京內的疫情其實有明顯冷熱之分。

在本次中華代表團中，共計有16個代表隊將在東京出賽，並分屬在四個不同的行政區內參賽。

其中，羽球代表隊的比賽地點位在「東京都調布市」、射擊代表隊在「東京都練馬區」、馬術隊位於「東京都港區」，其餘13個代表隊則位在「東京都中央區」的選手村附近。

不過，在東京的這四個行政區中，又屬哪一區最危險呢？

從上方的「疫情擴散圖」可見，6月中開始，「新宿區」臨近的行政區是此次疫情的熱區。自6／15到7／20之間，「新宿區」「中野區」「澀谷區」的每萬人感染人數，皆已突破27人。

要知道，雙北從5月疫情爆發以來，除了萬華外，沒有任何行政區累積的每萬人感染人數超過27人；東京卻有三個行政區，僅憑一個月就超越了台灣兩個月的確診比例。

好在，中華代表隊的比賽地點，並沒有落在上述三區之內。

然而，位處「中央區」與「世田谷區」的代表隊仍處在相對高風險的熱區。6月中以來，此兩區的每萬人感染人數，也都突破20人，其嚴重程度不下日前爆發感染的新北板橋區、中和區。

至於球后戴姿穎所處的「調布市」，與射擊隊所在的「練馬區」疫情則相對穩緩和，過去一個月間，每萬人感染人數位在10至15人之間。感染比例僅是熱區的一半不到。

不過無論位處東京何處，誠如前台大感染科醫師林氏璧所提醒，參賽選手不論身在何地，都仍必須留意風險，若因一時大意，而錯失比賽機會，就太得不償失了。

（作者／蔣濬浩 本文出自2021.7.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）