中國疫情升溫 南京近日病例數破70例

中國江蘇省南京市的新冠肺病例繼續增加，周一（7月26日）又通報新增38例，近日病例總數總計超過70例。

中國國家衛生健康委員會通報，7月25日0至24時新增確診案例共76例，其中境外移入共36例丶本土病例40例，江蘇省就佔了本土案例中的39例。

根據新浪的疫情實時動態追蹤，今年以來，江蘇每日新增確診數多為零確診或是個位數，但在7月22日首次新增超過10例確診丶25日又新增39例，江蘇正遭遇過去一年來最嚴重的本土疫情。

南京政府目前正在對民眾進行大規模核酸檢測。江蘇省南京市附近的宿遷市和東北部遼寧省分別都報告了本地傳播的病例，兩地疫情被認為與南京的疫情相關。

當地政府為加強防疫管控，26日起，在南京搭乘所有公共交通工具都必須出示「健康碼」。

江蘇《新華日報》23日報導，新冠肺炎救治專家丶東南大學附屬中大醫院重症醫學科主任楊毅指出，這次南京新冠肺炎病例當中，絕大部分都接種過疫苗。

此外，在中國36例境外移入當中，有一半發生在靠近緬甸邊境的雲南省，該省正面臨嚴峻的疫情。所有在雲南新診斷出的病例都是在6月30日和7月24日之前的某個時間從雲南越過邊境的。

雲南省江城縣應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部23日發布通告，該縣將於26日與27日對全縣居民進行全員核酸檢測。檢測期間，江城縣實行全縣封閉管理。

自2019年底武漢首次爆發疫情以來，中國共記錄了8萬7228個病例，目前有741人正在接受治療。

(美聯社等)

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