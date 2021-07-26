德國疫情升溫 擬限制未接種疫苗者進出

德國擬實施新的防疫措施，限制未接種疫苗者進出餐廳、電影院。德國總理梅克爾的幕僚長布勞恩25日憂心表示，隨著德國境內的新冠確診病例呈上升趨勢，單日新增確診數恐在2個月內達到10萬，可能有必要對尚未接種疫苗者採取限制措施，如限制進入餐廳、電影院和體館等場所。

擬對未接種者設限

根據《路透社》報導，布勞恩25日接受德國《週日畫報》訪問時表示，雖然近半數民眾已完整接種疫苗，但每週新增病例數仍以60%幅度攀升。他警告，如果Delta病毒繼續以這種速度傳播，而德國又未將接種率大幅提高或改變措施來因應，在9週內，每日新增確診數將高達10萬人。

布勞恩敦促國人接種疫苗。若感染率持續升高，他說，未接種的民眾將必須面臨一些限制，「這可能代表他們無法再進入餐廳、電影院和體育館等場所，因為染疫風險太高。」

是否設限惹爭議

《美聯社》報導，德國人口約8300萬，目前逾6成至少接種一劑疫苗，49%已完整接種疫苗，但近幾週疫苗施打速度下降。隨著Delta病毒在境內擴散，政治人物不斷激辯如何推廣疫苗接種，以及是否該強制特定職業接種，包括醫護人員。

即使是梅克爾所屬的基督教民主聯盟，內部也存在不同意見，其中基民盟總理候選人拉謝特25日向德國電視二台表示，他暫不支持強制施打疫苗，「我認為我們不應該向民眾施加間接壓力，要求接種疫苗，在一個自由的國家人們有自由的權利，而不是僅針對特定群體。」

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