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江蘇COVID-19疫情擴大 單日增39例本土

中央社 / 台北26日電

中國25日新增76例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中境外移入病例36例；本土病例40例，江蘇占39例，遼寧1例。

南京祿口國際機場20日在員工篩檢發現9例陽性，之後疫情在南京擴大。據江蘇省衛健委，25日江蘇新增本土確診病例39例，其中，南京市報告38例，其中8例為無症狀感染者轉為確診病例；宿遷市報告1例，也是無症狀感染者轉為確診病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，25日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例76例，其中境外移入病例36例，分別為雲南18例、廣東8例、福建5例、內蒙古2例、河南2例、北京1例；本土病例40例，分別為江蘇39例、遼寧1例。

境外移入現有確診病例592例，現有疑似病例2例。累計確診病例7246例，累計出院病例6654例，無死亡病例。

無症狀感染者新增24例，其中境外移入20例，本土4例，分別為江蘇1例、安徽1例、廣東1例、四川1例。當日轉為確診病例13例、解除醫學觀察12例，尚在醫學觀察的無症狀感染者436例，境外移入占其中411例。

截至7月25日24時，中國大陸現有確診病例741例，累計出院病例8萬7228例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬2605例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者107萬5952人，尚在醫學觀察的密切接觸者9990人。

香港特別行政區累計確診1萬1978例，其中出院1萬1698例，死亡212例；澳門特區累計59例，其中53例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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